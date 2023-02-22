«Чикаго» подпишет Терри Тэйлора, отчислит Малкольма Хилла

Теги переходы Чикаго Индиана НБА Малкольм Хилл Терри Тэйлор Баскетбол

«Чикаго» подпишет двусторонний контракт с форвардом Терри Тэйлором (23 года, 196 см), пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В нынешнем сезоне Тэйлор провел 26 матчей за «Индиану», в среднем набирая 2,6 очка и 1,5 подбора. Перед дедлайном «Пэйсерс» отчислили игрока.

Чтобы освободить место для подписания Тэйлора, «Буллс» расстанутся с форвардом Малкольмом Хиллом (27 лет, 198 см), который также имел двустороннее соглашение с клубом.

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