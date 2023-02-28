Экс-игроки признают, что в современной НБА им бы пришлось тренироваться лучше

Теги НБА Тренировки Баскетбол

Портал The Athletic опубликовал результаты ежегодного опроса, в котором принял участие 101 бывший игрок НБА.

Один из вопросов звучал так: «Что бы вы изменили в своей карьере, если бы выступали в современной НБА?» Чаще всего (17,3%) экс-баскетболисты признавались, что им пришлось бы тренироваться с большим старанием и умом.

Также популярными ответами были «бросать больше трехочковых» (15,3%), «лучше показывать свой талант» (15,3%) и «аккуратнее обращаться с деньгами» (10,2%).

Примечательно, что 12,8% экс-игроков заявили, что не стали бы ничего менять в своей карьере.

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1 комментарий

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Sonder
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