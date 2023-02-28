Дэмиан Лиллард: «Готов умереть на этом холме»

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард заявил, что планирует остаться в команде до конца карьеры, несмотря на сильное желание выиграть титул чемпиона НБА.

«Если этого не произойдет, я буду чувствовать разочарование. Но я всегда буду говорить, что посвятил себя этому путешествию. Есть много моментов, которыми я буду дорожить, даже если не попаду туда.

Я готов умереть на этом холме», – сказал Лиллард.

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7 комментариев

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...Quo Vadis...
Ответ Мурзин Ринат
Как Брэдли Бил и тот же Кармело в свое время) А вообще эти отговорки про верность клубы и тд, это бред, тот же Коби просил постоянно обмен, и чуть не перешел в Даллас, так как хотел побеждать, Майкл всегда требовал себе Суперсостав , ставя ультиматумы клубу , грозя не играть без Скотти , Леброн тоже был голоден до побед и везде строил с нуля команды , хоть и звездные, но не готовые, тот же Гарнетт понял это, не всем везет с клубами и системой как Сперс или ГСВ! Дейм как мне кажется вполне счастлив получая по 50-60 млн, живя долго в одном городе, но при этом не особо убиваясь весь сезон, если был бы характер , то ушел бы или заставил бы клуб хоть что-то делать после той серии с Денвером , где он в одной из игр тащил просто нереально, а помощи не было никакой!
Про вторую дешёвую часть.

Леброн именно что переходил на всё готовое (Хит, снова Кливленд). Только тогда, когда всё совпадало в одном месте (тут ЛАЛ, с их обменом всего и саботажем Девиса). Видишь, всё как раз наоборот.

Гарнетт всю карьеру и прайм был предан одной команде. И перешёл только после того, как всё своему клубу отдал, дойдя до финала конференции, на минуточку, с той Миннесотой. В Бостоне он был уже на излёте.

Видишь, всё снова наоборот.

На кого твои набросы рассчитаны? На совсем ничего не знающих, или на детей? Так это ещё хуже.
+2
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+2
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...Quo Vadis...
Ответ Мурзин Ринат
Как Брэдли Бил и тот же Кармело в свое время) А вообще эти отговорки про верность клубы и тд, это бред, тот же Коби просил постоянно обмен, и чуть не перешел в Даллас, так как хотел побеждать, Майкл всегда требовал себе Суперсостав , ставя ультиматумы клубу , грозя не играть без Скотти , Леброн тоже был голоден до побед и везде строил с нуля команды , хоть и звездные, но не готовые, тот же Гарнетт понял это, не всем везет с клубами и системой как Сперс или ГСВ! Дейм как мне кажется вполне счастлив получая по 50-60 млн, живя долго в одном городе, но при этом не особо убиваясь весь сезон, если был бы характер , то ушел бы или заставил бы клуб хоть что-то делать после той серии с Денвером , где он в одной из игр тащил просто нереально, а помощи не было никакой!
Как можно вечно так врать и набрасывать?

Кобе не "вечно" просил обмен, а один раз, во время конфликта с Шаком. Когда тот отказывался тренироваться и умудрился, набрав вес, ещё и куролесить, нарушая контракт. Майкл тем более не "вечно" требовал усиления, а, Наоборот, запретил руководству менять Пиппена на Баркли, (вроде бы) и другое усиление, когда тот не мог договориться о контракте. Ты именно что два примера снова только и привёл, перевернув их вверх дном (коим и являются подобные твоему комментарию), к тому же.

Фу.
+2
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Archer_Great
Автор, зачем вырвал фразу из контекста? Какой такой холм, о котором говорит Лиллард, а?
Если не лезть в статью по ссылке, то и не совсем понятно, о чем речь. А меж тем, Лиллард ссылается на свои же строки:
"Dame Lillard, DeMar DeRozan, Bradley Beal, trill...
Me not wanting to join a super team might end up being my Achilles’ heel...
Hector, I’m on my shield...
Trying to get next to Freak and Dirk on that lonely hill..."
+3
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+3
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TITUL
Ответ TITUL
Согласен. Тот же Кобе ставил ультиматум и говорил что готов уйти
Сори было, про Брайанта )
+1
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TITUL
Ответ Мурзин Ринат
Как Брэдли Бил и тот же Кармело в свое время) А вообще эти отговорки про верность клубы и тд, это бред, тот же Коби просил постоянно обмен, и чуть не перешел в Даллас, так как хотел побеждать, Майкл всегда требовал себе Суперсостав , ставя ультиматумы клубу , грозя не играть без Скотти , Леброн тоже был голоден до побед и везде строил с нуля команды , хоть и звездные, но не готовые, тот же Гарнетт понял это, не всем везет с клубами и системой как Сперс или ГСВ! Дейм как мне кажется вполне счастлив получая по 50-60 млн, живя долго в одном городе, но при этом не особо убиваясь весь сезон, если был бы характер , то ушел бы или заставил бы клуб хоть что-то делать после той серии с Денвером , где он в одной из игр тащил просто нереально, а помощи не было никакой!
Согласен. Тот же Кобе ставил ультиматум и говорил что готов уйти
+1
-1
0
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Мурзин Ринат
Как Брэдли Бил и тот же Кармело в свое время) А вообще эти отговорки про верность клубы и тд, это бред, тот же Коби просил постоянно обмен, и чуть не перешел в Даллас, так как хотел побеждать, Майкл всегда требовал себе Суперсостав , ставя ультиматумы клубу , грозя не играть без Скотти , Леброн тоже был голоден до побед и везде строил с нуля команды , хоть и звездные, но не готовые, тот же Гарнетт понял это, не всем везет с клубами и системой как Сперс или ГСВ! Дейм как мне кажется вполне счастлив получая по 50-60 млн, живя долго в одном городе, но при этом не особо убиваясь весь сезон, если был бы характер , то ушел бы или заставил бы клуб хоть что-то делать после той серии с Денвером , где он в одной из игр тащил просто нереально, а помощи не было никакой!
+7
-4
+3
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Александр Спирин
*Дэмиан Лиллард: «Готов умереть на этом горбатом холме»
+1
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