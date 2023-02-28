Дэмиан Лиллард: «Готов умереть на этом холме»

Разыгрывающий « » Дэмиан Лиллард заявил, что планирует остаться в команде до конца карьеры, несмотря на сильное желание выиграть титул чемпиона НБА.

«Если этого не произойдет, я буду чувствовать разочарование. Но я всегда буду говорить, что посвятил себя этому путешествию. Есть много моментов, которыми я буду дорожить, даже если не попаду туда.

Я готов умереть на этом холме», – сказал Лиллард.

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