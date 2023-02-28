Дэмиан Лиллард: «Готов умереть на этом холме»
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард заявил, что планирует остаться в команде до конца карьеры, несмотря на сильное желание выиграть титул чемпиона НБА.
«Если этого не произойдет, я буду чувствовать разочарование. Но я всегда буду говорить, что посвятил себя этому путешествию. Есть много моментов, которыми я буду дорожить, даже если не попаду туда.
Я готов умереть на этом холме», – сказал Лиллард.
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Леброн именно что переходил на всё готовое (Хит, снова Кливленд). Только тогда, когда всё совпадало в одном месте (тут ЛАЛ, с их обменом всего и саботажем Девиса). Видишь, всё как раз наоборот.
Гарнетт всю карьеру и прайм был предан одной команде. И перешёл только после того, как всё своему клубу отдал, дойдя до финала конференции, на минуточку, с той Миннесотой. В Бостоне он был уже на излёте.
Видишь, всё снова наоборот.
На кого твои набросы рассчитаны? На совсем ничего не знающих, или на детей? Так это ещё хуже.
Кобе не "вечно" просил обмен, а один раз, во время конфликта с Шаком. Когда тот отказывался тренироваться и умудрился, набрав вес, ещё и куролесить, нарушая контракт. Майкл тем более не "вечно" требовал усиления, а, Наоборот, запретил руководству менять Пиппена на Баркли, (вроде бы) и другое усиление, когда тот не мог договориться о контракте. Ты именно что два примера снова только и привёл, перевернув их вверх дном (коим и являются подобные твоему комментарию), к тому же.
Фу.
Если не лезть в статью по ссылке, то и не совсем понятно, о чем речь. А меж тем, Лиллард ссылается на свои же строки:
"Dame Lillard, DeMar DeRozan, Bradley Beal, trill...
Me not wanting to join a super team might end up being my Achilles’ heel...
Hector, I’m on my shield...
Trying to get next to Freak and Dirk on that lonely hill..."