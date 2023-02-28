Разыгрывающий « » признался, что ему сильно хочется укрепить свое наследие победой в чемпионате НБА.

«Мы живем в эпоху, когда ключевым является следующий вопрос: «Как много у тебя титулов?» Поэтому мне очень сильно хочется выиграть чемпионат.

Это стало бы вершиной всего того, что я сделал», – заявил Лиллард.

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