Дэмиан Лиллард: «Мне очень сильно хочется выиграть титул»

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард признался, что ему сильно хочется укрепить свое наследие победой в чемпионате НБА.

«Мы живем в эпоху, когда ключевым является следующий вопрос: «Как много у тебя титулов?» Поэтому мне очень сильно хочется выиграть чемпионат.

Это стало бы вершиной всего того, что я сделал», – заявил Лиллард.

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7 комментариев

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Holo Dilnick
Абстрагируясь от того, что с Портлендом каши не сваришь, попадание в группу "чуваков-которые-не-бегали-по-командам-но-в-итоге-выгрызли-чемпионство" действительно сразу переведёт его на другой уровень уважения.
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Nightyork97
Макколума нельзя было так бездарно обменивать. Офис никак не способствует словам Лилларда. Тут пока красивые слова, но он выбрал деньги и славу. Шансы на титул при Биллапсе равны нулю.
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A. V.
В очередь, уважаемый, в очередь…
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Eskender
Поехал как-то Лиллард после вылета из плей-офф на рыбалку - ну там крутой катер, модные снасти, наживка крутая... Ну и поймал он там золотую рыбку.
- Загадывай, говорит та, Демиан, три желания.
Лиллард:
- Хочу, значит, долгосрочную максималку с Портлендом.
- Хочу поменять Макколлума на других партнеров.
- Хочу набирать по 70 очков за игру.
- А больше всего хочу стать чемпи....
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Фёдор Молчанов
Ответ zippa
Симпатизирую Лиларду, но титул в Портленде ему не светит.
Когда у него спросили, нет ли мысли ужаться в з/п, он ответил: «Вы что? Ни в коем случае!» Бабла ему охота намного больше, чем титул.
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zippa
Симпатизирую Лиларду, но титул в Портленде ему не светит.
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scorp19
Тогда точно стоит сидеть дальше в днищенском Портленде, ага. Точно скоро выиграешь, лол.
+9
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