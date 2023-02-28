Дэмиан Лиллард: «Мне очень сильно хочется выиграть титул»
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард признался, что ему сильно хочется укрепить свое наследие победой в чемпионате НБА.
«Мы живем в эпоху, когда ключевым является следующий вопрос: «Как много у тебя титулов?» Поэтому мне очень сильно хочется выиграть чемпионат.
Это стало бы вершиной всего того, что я сделал», – заявил Лиллард.
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- Загадывай, говорит та, Демиан, три желания.
Лиллард:
- Хочу, значит, долгосрочную максималку с Портлендом.
- Хочу поменять Макколлума на других партнеров.
- Хочу набирать по 70 очков за игру.
- А больше всего хочу стать чемпи....