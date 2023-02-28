Дуайт Ховард стал MVP Матча звезд тайваньской лиги

Теги Дуайт Ховард НБА видео Баскетбол

Экс-звезда НБА Дуайт Ховард, выступающий за «Таоюаньских Леопардов», был признан MVP Матча всех звезд тайваньской лиги T1.

Центровой набрал 37 очков, 13 подборов, 8 передач и 2 перехвата. Его команда Infinity одержала крупную победу над командой Beyond – 179:124.

Помимо этого, Ховард принял участие конкурсе трехочковых, где занял шестое место среди восьми участников.

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6 комментариев

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Archer_Great
Ответ xamer 9
Ховард конечно для Тайваня большая суперзвезда, и он должен быть на местном МВЗ. Интересно, возможно ли такое в нба, что команду с последнего места в турнире представляет на МВЗ игрок, хоть и калибра звездоносной Ховарда?)
Эммм....ЛАЛ - 12 на Западе, а от них де-юре было два игрока, Леброн и АД. Так скажем, количество резидентов от команды компенсирует ее НЕ последнее место в таблице)
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Сергей Проскурин
Красава СУПЕРМЭН
+1
0
+1
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Tim Timson
чувак с последней команды лиги МВП))
+2
-2
0
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jabbar
Пожалуй, я бы мог выступить не хуже...
0
-1
-1
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xamer 9
Ховард конечно для Тайваня большая суперзвезда, и он должен быть на местном МВЗ.
Интересно, возможно ли такое в нба, что команду с последнего места в турнире представляет на МВЗ игрок, хоть и калибра звездоносной Ховарда?)
+1
0
+1
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Костя Кот
неплохая лига, если Ховард в конкурсе по трехам учавствовал)
+2
0
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