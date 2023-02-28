Дуайт Ховард стал MVP Матча звезд тайваньской лиги
Экс-звезда НБА Дуайт Ховард, выступающий за «Таоюаньских Леопардов», был признан MVP Матча всех звезд тайваньской лиги T1.
Центровой набрал 37 очков, 13 подборов, 8 передач и 2 перехвата. Его команда Infinity одержала крупную победу над командой Beyond – 179:124.
Помимо этого, Ховард принял участие конкурсе трехочковых, где занял шестое место среди восьми участников.
71 очко – новая нормальность в НБА? Дэмиану Лилларду даже не понадобился овертайм
Интересно, возможно ли такое в нба, что команду с последнего места в турнире представляет на МВЗ игрок, хоть и калибра звездоносной Ховарда?)