Дуайт Ховард стал MVP Матча звезд тайваньской лиги

Экс-звезда НБА Дуайт Ховард, выступающий за «Таоюаньских Леопардов», был признан MVP Матча всех звезд тайваньской лиги T1.

Центровой набрал 37 очков, 13 подборов, 8 передач и 2 перехвата. Его команда Infinity одержала крупную победу над командой Beyond – 179:124.

Помимо этого, Ховард принял участие конкурсе трехочковых, где занял шестое место среди восьми участников.

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