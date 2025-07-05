«Этот парень был просто не-ре-аль-ным!» Трэйси Макгрэйди отметил Предрага Стояковича в списке самых недооцененных соперников
Макгрэйди перечислил игроков, которых, по его мнению, обделили вниманием.
«Джамал Мэшберн, Каттино Мобли, Рики Дэвис был очень хорош. Вот те ребята, которых почти не вспоминают, но они были классными. Мэшберн и Мобли – для меня это топ недооцененных игроков. И еще один – Пежа Стоякович! Ненавидел защищаться против него. Просто ненавидел. Ох, этот парень был невероятным. Просто не-ре-аль-ным!» – рассказал Макгрэйди.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Timeless Sports
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