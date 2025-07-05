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«Этот парень был просто не-ре-аль-ным!» Трэйси Макгрэйди отметил Предрага Стояковича в списке самых недооцененных соперников

Макгрэйди перечислил игроков, которых, по его мнению, обделили вниманием.

«Джамал Мэшберн, Каттино Мобли, Рики Дэвис был очень хорош. Вот те ребята, которых почти не вспоминают, но они были классными. Мэшберн и Мобли – для меня это топ недооцененных игроков. И еще один – Пежа Стоякович! Ненавидел защищаться против него. Просто ненавидел. Ох, этот парень был невероятным. Просто не-ре-аль-ным!» – рассказал Макгрэйди.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?3746 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Timeless Sports
logoТрэйси Макгрэйди
logoНБА
Джамал Мэшберн
Рики Дэвис
logoПредраг Стоякович
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