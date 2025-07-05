«Этот парень был просто не-ре-аль-ным!» Трэйси Макгрэйди отметил Предрага Стояковича в списке самых недооцененных соперников

Макгрэйди перечислил игроков, которых, по его мнению, обделили вниманием.

«Джамал Мэшберн , Каттино Мобли, Рики Дэвис был очень хорош. Вот те ребята, которых почти не вспоминают, но они были классными. Мэшберн и Мобли – для меня это топ недооцененных игроков. И еще один – Пежа Стоякович! Ненавидел защищаться против него. Просто ненавидел. Ох, этот парень был невероятным. Просто не-ре-аль-ным!» – рассказал Макгрэйди .