НБА планирует изменить правила тренерского «челленджа». Он будет сохраняться, если окажется успешным
Как сообщает журналист Bleacher Report Эрик Пинкус, НБА сейчас рассматривает вариант с изменениями в правилах касательно тренерских запросов.
При таком раскладе со следующего сезона «челлендж» будет сохраняться, если окажется успешным.
В настоящее время у каждой команды есть по одному запросу за игру. Чтобы начать проверку, главный тренер должен объявить тайм-аут. В отличие от МЛБ и НФЛ, команда теряет как тайм-аут, так и вызов независимо от результата запроса в НБА.
На данный момент неизвестно, будет ли запрос сохраняться несколько раз в случае успешного исхода.
Пинкус отмечает, что главное опасение лиги заключается в продолжительности матчей. НБА хочет сократить ее до 2 часов 15 минут. Процесс рассмотрения обычно занимает около 90 секунд, но иногда может растянуться даже на шесть минут и более.
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Какой будет результат челленджа комментаторы трансляции с 95% вероятностью угадывают через 10 секунд после повтора. Т.е. там почти всегда простейшие решения.
А так, идея хорошая, спору нет. Ну а что делать с non-call моментами? Как быть, если вопиющий эпизод, аналогичный тому, который был в матче ЛАЛ-Бостон, случится в ключевой момент матча плей-офф?