НБА планирует изменить правила тренерского «челленджа». Он будет сохраняться, если окажется успешным

Теги НБА судьи Баскетбол

Как сообщает журналист Bleacher Report Эрик Пинкус, НБА сейчас рассматривает вариант с изменениями в правилах касательно тренерских запросов.

При таком раскладе со следующего сезона «челлендж» будет сохраняться, если окажется успешным.

В настоящее время у каждой команды есть по одному запросу за игру. Чтобы начать проверку, главный тренер должен объявить тайм-аут. В отличие от МЛБ и НФЛ, команда теряет как тайм-аут, так и вызов независимо от результата запроса в НБА.

На данный момент неизвестно, будет ли запрос сохраняться несколько раз в случае успешного исхода.

Пинкус отмечает, что главное опасение лиги заключается в продолжительности матчей. НБА хочет сократить ее до 2 часов 15 минут. Процесс рассмотрения обычно занимает около 90 секунд, но иногда может растянуться даже на шесть минут и более.

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12 комментариев

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TurboMen
Позитивнее смотреть на ситуацию нужно - сколько рекламы можно прокрутитить за эти минуты!
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Can
в НБА гении не меньше
(уже такое в теннисе 100 лет)
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Адмирал МакКряк
Да неужели. В динамике игра немного потеряет, но оно того стоит.
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Лиллард унижатель!
Просто нужен отдельный челлендж-рефери который изначально у монитора сидит и сам умеет камеры переключать, чтобы он сразу челлендж посмотрел и за минуту вердикт вынес. Сейчас же минут 5 уходит пока главному рефери матча настроят картинку.
Какой будет результат челленджа комментаторы трансляции с 95% вероятностью угадывают через 10 секунд после повтора. Т.е. там почти всегда простейшие решения.
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Алексааандр
Ответ Vanila Panda
ты так говоришь, как будто речь идет о получасе, а не о 5 минутах на пару дополнительных челленджей
можно и так сказать, а теперь представьте, если обе команды по два челенджа успешно проведут, это уже вполне может быть минут 15-20 в сумме
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Radovan
разве теряет тайм-аут сейчас? наоборот же в этом и смысл ,что в случае успеха не теряет или я что-то не понимаю
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noke
Нет предела количеству рекламы, которую хочется впихнуть в "матч" НБА.
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Vanila Panda
Ответ Алексааандр
не сказать что это хорошая новость для болельщиков, которые любят смотреть матчи в прямом эфире. получается они будут ещё более затянуты такими паузами
ты так говоришь, как будто речь идет о получасе, а не о 5 минутах на пару дополнительных челленджей
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Cash_flow
Ошибка в новости, в НБА команда не теряет тайм-аут, в случае успешного челленджа.

А так, идея хорошая, спору нет. Ну а что делать с non-call моментами? Как быть, если вопиющий эпизод, аналогичный тому, который был в матче ЛАЛ-Бостон, случится в ключевой момент матча плей-офф?
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Мурзин Ринат
Давно пора, а то куча судейских ошибок
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Алексааандр
не сказать что это хорошая новость для болельщиков, которые любят смотреть матчи в прямом эфире. получается они будут ещё более затянуты такими паузами
+1
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lecter666_destiny
Да ладно, не прошло и миллион сезонов, пока эти гении доперли до того, что в теннисе ещё было хрен знает сколько лет назад. И наверно же чел, который это "придумал" теперь премию получит за "инновационное" решение!
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-2
+15
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