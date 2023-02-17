Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что в лиге существует дисциплинарная система для судей, которые допускают ошибки во время матчей.

Болельщики ранее часто критиковали НБА за то, что судьи не несут никакой ответственности за грубые промашки.

«Судьи НБА совершенно точно несут ответственность за свои ошибки. Мы не публикуем информацию по наказаниям для рефери. Мы не считаем это уместным. Но качество судейства влияет на назначения, скажем, будут ли определенные арбитры допущены к плей-офф или нет, а затем, раунд за раундом, точность принятых решений и поведение на площадке влияют на то, будут ли они работать на следующих матчах.

Таким образом, в НБА существует система контроля, которая сказывается на судьях», – заявил Сильвер.

33 года назад Джордан сыграл под 12-м номером – его майку украли: искали всем стадионом, вор пролез в раздевалку через натяжной потолок!

Данк после наброса самому себе – бессмертный хайлайт Матчей всех звезд. Никто не делал его с таким изяществом, как Трэйси Макгрэйди