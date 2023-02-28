Эртугрул Эрдоган возглавил польский «Шленск»
Турецкий специалист Эртугрул Эрдоган стал новым главным тренером польского «Шленска».
Контракт Эрдогана будет действовать до конца сезона-23/24 с возможностью расторжения в конце текущего розыгрыша.
На прошлой неделе «Шленск» отправил в отставку главного тренера Андрея Урлепа.
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