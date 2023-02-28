Эртугрул Эрдоган возглавил польский «Шленск»

Теги Еврокубок чемпионат Польши Шленск Андрей Урлеп Эртугрул Эрдоган Баскетбол

Турецкий специалист Эртугрул Эрдоган стал новым главным тренером польского «Шленска».

Контракт Эрдогана будет действовать до конца сезона-23/24 с возможностью расторжения в конце текущего розыгрыша.

На прошлой неделе «Шленск» отправил в отставку главного тренера Андрея Урлепа.

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