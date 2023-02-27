Аргентина проиграла Доминикане, упустив преимущество в 17 очков, и пропустит чемпионат мира впервые с 1982 года

Теги результаты сборная Аргентины сборная Доминиканской республики чемпионат мира-2023 Баскетбол

Сборная Аргентины проиграла команде Доминиканской республики (75:79) в заключительном туре отборочного турнира и не вышла на чемпионат мира-2023.

Команда Пабло Приджиони вела в счете 61:44 за две минуты до конца третьей четверти, но не сумела удержать преимущество.

Аргентина пропустит чемпионат мира впервые с 1982 года.

Чемпионат мира-2023

Квалификационный турнир

Второй раунд

Группа E

Аргентина – Доминиканская республика – 75:79 (24:19, 18:16, 22:19, 11:25)

АРГЕНТИНА: Дек (27), Кампаццо, Лапровиттола, Делия (все – 10).

ДОМИНИКАНА: Монтеро (22), Суэро (13), Фелис (11).

Положение команд: Канада – 11-1, Доминиканская республика – 9-3, Венесуэла – 8-4, Аргентина – 8-4, Панама – 3-9, Багамы – 3-9.

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3 комментария

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Дмитрий Серебряков
Ответ Кирилл
Приехали все главные игроки команды, за исключением Вильдосы, и так облажались перед домашними болельщиками. При всем уважении к Доминикане, но аргентинцы в таком составе не должны проигрывать им четверть -14.
ну в футболе прибыло, тут убыло )) норм.
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тузик и грелка
Ну тут явно тотализатор зарулил.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл
Приехали все главные игроки команды, за исключением Вильдосы, и так облажались перед домашними болельщиками.

При всем уважении к Доминикане, но аргентинцы в таком составе не должны проигрывать им четверть -14.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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