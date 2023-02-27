Общая дистанция точных бросков Лилларда в матче с «Рокетс» составила рекордные 128 метров

Разыгрывающий « » набрал 71 очко в матче против « » (131:114) и тем самым обновил личный рекорд результативности.

Лиллард реализовал 22 из 38 броска с игры, 13 из 22 из-за дуги и 14 из 14 с линии штрафных. Общая дистанция его точных бросков в этой встрече составила 128 метров, что является новым рекордом .

Начиная с сезона-1996/97, когда был введен подсчет дистанции бросков, ни один другой игрок не смог преодолеть отметку 120 метров.

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