«Бакс» одержали 14-ю победу подряд – 4-й результат в истории клуба

«Милуоки» одержал победу в матче против « » (104:101), которая стала для команды 14-й подряд. «Бакс» не проигрывают с 21 января.

Таким образом, состоялось повторение 4-й по продолжительности серии побед в истории клуба. В сезоне-1973/74 «Милуоки» также выиграл 14 матчей подряд.

Рекорд клуба был установлен в 1971 году, когда «Бакс» выдали серию из 20 побед.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф, как с куста)