Майкл Мэлоун: «Никола Йокич – MVP»

Теги Кливленд Денвер НБА Майкл Мэлоун Никола Йокич Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун после победы над «Кливлендом» (115:109) отдал должное центровому Николе Йокичу.

На счету Йокича 24 очка, 18 подборов и 13 передач при 8 из 13 с игры за 26 минут.

«Никола Йокич – MVP. Когда MVP выходит на площадку и делает трипл-дабл, это серьезная заявка.

Он выдающийся игрок, один из тех, кто будет в истории», – заявил Мэлоун.

«Наггетс» имеют результат 22-0 в матчах сезона, в которых серб оформлял трипл-даблы.

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5 комментариев

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AEZAKMI228
Ответ ZaharPetrovicUralez
Еще бы свой тренер не хвалил своего. Но Тэйтум и Дончич не хуже
ченинг точно хуже
+1
0
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Александр Данилов
Ответ morozovvasya
22:0 впечатляет! Что-то мне подсказывает, что у Уэстбрука в мвп-сезоне стата была несколько иная;)
Скажу так. Не только у Уэстбрука
+1
-1
0
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Мурзин Ринат
Ответ morozovvasya
22:0 впечатляет! Что-то мне подсказывает, что у Уэстбрука в мвп-сезоне стата была несколько иная;)
У Расса было 42 трипла и 33 победы, тоже не плохо) не гоните на Расти) По карьере у Расти 150-40 в матчах где был трипл, у Николы 80-18
+2
0
+2
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morozovvasya
22:0 впечатляет! Что-то мне подсказывает, что у Уэстбрука в мвп-сезоне стата была несколько иная;)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZaharPetrovicUralez
Еще бы свой тренер не хвалил своего. Но Тэйтум и Дончич не хуже
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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