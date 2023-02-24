Майкл Мэлоун: «Никола Йокич – MVP»
Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун после победы над «Кливлендом» (115:109) отдал должное центровому Николе Йокичу.
На счету Йокича 24 очка, 18 подборов и 13 передач при 8 из 13 с игры за 26 минут.
«Никола Йокич – MVP. Когда MVP выходит на площадку и делает трипл-дабл, это серьезная заявка.
Он выдающийся игрок, один из тех, кто будет в истории», – заявил Мэлоун.
«Наггетс» имеют результат 22-0 в матчах сезона, в которых серб оформлял трипл-даблы.
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