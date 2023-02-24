Майкл Мэлоун: «Никола Йокич – MVP»

Главный тренер « » после победы над « » (115:109) отдал должное центровому .

На счету Йокича 24 очка, 18 подборов и 13 передач при 8 из 13 с игры за 26 минут.

«Никола Йокич – MVP. Когда MVP выходит на площадку и делает трипл-дабл, это серьезная заявка.

Он выдающийся игрок, один из тех, кто будет в истории», – заявил Мэлоун.

«Наггетс» имеют результат 22-0 в матчах сезона, в которых серб оформлял трипл-даблы.

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