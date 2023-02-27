Дрю Юбэнкс перешагнул через Алперена Шенгюна после блок-шота

Центровой « » поставил эффектный блок-шот центровому « » , который попытался забить через него сверху, после чего демонстративно перешагнул через турецого бигмена.

Поступок Юбэнкса вызвал недовольство у форварда «Рокетс» Кеньона Мартина-младшего.

Матч закончился победой «Блэйзерс» со счетом 131:114.

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