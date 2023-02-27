Дрю Юбэнкс перешагнул через Алперена Шенгюна после блок-шота

Теги Хьюстон Портленд НБА видео Дрю Юбэнкс Алперен Шенгюн Баскетбол

Центровой «Портленда» Дрю Юбэнкс поставил эффектный блок-шот центровому «Хьюстона» Алперена Шенгюна, который попытался забить через него сверху, после чего демонстративно перешагнул через турецого бигмена.

Поступок Юбэнкса вызвал недовольство у форварда «Рокетс» Кеньона Мартина-младшего.

Матч закончился победой «Блэйзерс» со счетом 131:114.

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1 комментарий

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kaimussen
Что, даже технарь не дали?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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