Андрес Носьони – о приглашении в сборные натурализованных игроков: «Это недопустимо»

Бывшая звезда аргентинского баскетбола Андрес Носьони раскритиковал использование национальными сборными натурализованных игроков.

«Я бы никогда не подписал иностранного игрока. Я считаю, что это недопустимо.

Одно дело, если игрок приезжает в страну и тренируется с самого раннего возраста, живет в стране и играет в команде. В таком случае, возможно, его можно будет взять в сборную. Но подписывать игроков по мере необходимости... Нет. Для этого существуют клубы, а не сборные.

Кроме того, покупка игроков стоит недешево. Эти деньги лучше инвестировать в обучение. Это процесс отслеживания игроков низшей категории, которые в будущем могут выступать в сборных», – сказал Носьони.

Ранее против натурализации игроков выступил главный тренер сборной Аргентины Пабло Приджиони.

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