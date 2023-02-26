Донован Митчелл – о поражении от «Хоукс»: «Мы просто не настроились, и это наша ответственность»

Защитник « » призвал команду серьезно отнестись к поражению от «Атланты» (119:136), которое стало для «Кавальерс» третьим подряд.

«Я не собираюсь оправдываться. Любой может выйти и сказать, что он сыграл бэк-ту-бэк, но я не слышал такого. Мы должны продолжать развиваться. Мы просто не настроились, и это наша ответственность.

Мы все должны понять это. Время пришло. Настал тот самый момент, о котором я говорил в начале сезона. Пришло время взять на себя ответственность. Мы проиграли эти два матча, поэтому должны отреагировать», – заявил Митчелл.

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