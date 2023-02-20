Донован Митчелл набрал 40 очков и 10 передач на Матче звезд

Защитник « » отметился результативной игрой на Матче всех звезд НБА-2023, который прошел в Солт-Лейк-Сити.

Лидер «Кавальерс» оформил дабл-дабл – 40 очков (15-25 с игры, 8-17 из-за дуги) и 10 передач. Также на его счету 4 подбора и 3 перехвата за 30 минут на площадке.

Митчелл стал восьмым игроком в истории НБА, которому удалось преодолеть отметку 40 набранный очков на Матче звезд.

Защитник выступал за «Юту» с 2017 по 2022 год.

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах