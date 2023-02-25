Велимир Перасович – о матче с «Зенитом»: «Ожидаем тяжелую игру для обоих соперников»

Теги УНИКС Зенит Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Зенит – действующий чемпион лиги. Эта команда всегда ставит перед собой самые высокие цели. У них в составе собраны отличные баскетболисты под руководством сильного тренера.

По сравнению с предыдущей очной встречей их состав претерпел серьезные изменения. Сейчас это совсем другая команда, ведь они добавили в состав сразу троих новых игроков.

Мы ожидаем тяжелого матча для обоих соперников. Постараемся показать свой лучший баскетбол и добиться победы», – заявил Перасович.

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