Велимир Перасович – о матче с «Зенитом»: «Ожидаем тяжелую игру для обоих соперников»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ с « ».

«Зенит – действующий чемпион лиги. Эта команда всегда ставит перед собой самые высокие цели. У них в составе собраны отличные баскетболисты под руководством сильного тренера.

По сравнению с предыдущей очной встречей их состав претерпел серьезные изменения. Сейчас это совсем другая команда, ведь они добавили в состав сразу троих новых игроков.

Мы ожидаем тяжелого матча для обоих соперников. Постараемся показать свой лучший баскетбол и добиться победы», – заявил Перасович.

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