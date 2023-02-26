Премьер-лига. Женщины. «Ника» встретится с «Енисеем»
В воскресенье, 26 февраля, в рамках второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги «Ника» примет в Сыктывкаре красноярский «Енисей».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Турнир за 7-12 места
Ника – Енисей
26 февраля. 18.30
Положение команд: Ника – 14-12, Енисей – 13-12, Динамо Новосибирск – 8-18, Пересвет-ЮФУ – 6-20, Нефтяник – 4-21, Динамо Москва – 2-24.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Марина Вангели: «Крыжановская дискредитирует себя, а вы ей в этом помогаете»
Комментарии