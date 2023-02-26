Премьер-лига. Женщины. «Ника» встретится с «Енисеем»

В воскресенье, 26 февраля, в рамках второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги «Ника» примет в Сыктывкаре красноярский «Енисей».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Турнир за 7-12 места

Ника –

26 февраля. 18.30

Положение команд: – 14-12, Енисей – 13-12, Динамо Новосибирск – 8-18, Пересвет-ЮФУ – 6-20, Нефтяник – 4-21, Динамо Москва – 2-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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