Премьер-лига. Женщины. «Надежда» – УГМК, курское «Динамо» примет МБА и другие матчи

В воскресенье, 19 февраля, в рамках второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся пять матчей.

Оренбургская « » примет екатеринбургский УГМК, курское «Динамо» дома сыграет с московской МБА.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Турнир за 1-6 места

Надежда – УГМК

19 февраля. 15:00

Спарта энд К – Самара

19 февраля. 16:00

Динамо Курск – МБА

19 февраля. 17:00

Положение команд: УГМК – 24-0, МБА – 20-4, – 20-4, Надежда – 14-10, – 13-11, энд К – 11-13.

Турнир за 7-12 места

Динамо Москва – Нефтяник

19 февраля. 13:00

Пересвет-ЮФУ –

19 февраля. 15:00

Положение команд: Ника – 13-11, Енисей – 12-12, Динамо Новосибирск – 8-17, Пересвет-ЮФУ – 5-19, Нефтяник – 3-20, Динамо Москва – 1-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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