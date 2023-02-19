Премьер-лига. Женщины. «Надежда» – УГМК, курское «Динамо» примет МБА и другие матчи
В воскресенье, 19 февраля, в рамках второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся пять матчей.
Оренбургская «Надежда» примет екатеринбургский УГМК, курское «Динамо» дома сыграет с московской МБА.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Турнир за 1-6 места
Надежда – УГМК
19 февраля. 15:00
Спарта энд К – Самара
19 февраля. 16:00
Динамо Курск – МБА
19 февраля. 17:00
Положение команд: УГМК – 24-0, МБА – 20-4, Динамо Курск – 20-4, Надежда – 14-10, Самара – 13-11, Спарта энд К – 11-13.
Турнир за 7-12 места
Динамо Москва – Нефтяник
19 февраля. 13:00
Пересвет-ЮФУ – Ника
19 февраля. 15:00
Положение команд: Ника – 13-11, Енисей – 12-12, Динамо Новосибирск – 8-17, Пересвет-ЮФУ – 5-19, Нефтяник – 3-20, Динамо Москва – 1-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет
Мэк Маккланг (кто?) спас конкурс данков! Еще неделю назад он был без контракта в НБА
Комментарии