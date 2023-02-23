Премьер-лига. Женщины. УГМК примет курское «Динамо», МБА сыграет со «Спартой энд К» и другие матчи

В четверг, 23 февраля, в рамках второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут шесть матчей.

УГМК в Екатеринбурге примет курское «Динамо», московская МБА дома сыграет со « энд К» из Видного.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Турнир за 1-6 места

УГМК –

23 февраля. 15:00

Самара –

23 февраля. 17:00

МБА – Спарта энд К

23 февраля. 18:00

Положение команд: УГМК – 25-0, Динамо Курск – 21-4, МБА – 20-5, Надежда – 14-11, – 13-12, Спарта энд К – 12-13.

Турнир за 7-12 места

Динамо Москва – Енисей

23 февраля. 14:00

Нефтяник – Пересвет-ЮФУ

23 февраля. 14:00

Ника – Динамо Новосибирск

23 февраля. 18:30

Положение команд: – 13-12, Енисей – 12-12, Динамо Новосибирск – 8-17, Пересвет-ЮФУ – 6-19, Нефтяник – 3-21, Динамо Москва – 2-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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