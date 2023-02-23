Премьер-лига. Женщины. УГМК примет курское «Динамо», МБА сыграет со «Спартой энд К» и другие матчи
В четверг, 23 февраля, в рамках второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут шесть матчей.
УГМК в Екатеринбурге примет курское «Динамо», московская МБА дома сыграет со «Спартой энд К» из Видного.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Турнир за 1-6 места
УГМК – Динамо Курск
23 февраля. 15:00
Самара – Надежда
23 февраля. 17:00
МБА – Спарта энд К
23 февраля. 18:00
Положение команд: УГМК – 25-0, Динамо Курск – 21-4, МБА – 20-5, Надежда – 14-11, Самара – 13-12, Спарта энд К – 12-13.
Турнир за 7-12 места
Динамо Москва – Енисей
23 февраля. 14:00
Нефтяник – Пересвет-ЮФУ
23 февраля. 14:00
Ника – Динамо Новосибирск
23 февраля. 18:30
Положение команд: Ника – 13-12, Енисей – 12-12, Динамо Новосибирск – 8-17, Пересвет-ЮФУ – 6-19, Нефтяник – 3-21, Динамо Москва – 2-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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