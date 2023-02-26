Уэйд Болдуин ведет переговоры с «Маккаби Тель-Авив» о продлении контракта
Разыгрывающий «Маккаби Тель-Авив» Уэйд Болдуин ведет переговоры с израильским клубом о продлении контракта. Об этом игрок рассказал изданию ONE.
Американец в нынешнем сезоне Евролиги набирает 16,6 очка, 4,6 передачи и 3,4 подбора в среднем за матч. Болдуин был признан MVP 20-го тура Евролиги.
С 13 победами и 12 поражениями «Маккаби» делит 6-е место в турнирной таблице Евролиги с четырьмя командами.
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