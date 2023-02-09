Евролига. «Маккаби» – «Црвена Звезда», «Виртус» сыграет с «Барселоной»

В четверг, 9 февраля, в рамках 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут три матча.

Израильский «Маккаби» примет сербскую «Црвену Звезду», итальянский «Виртус» дома сыграет с испанской «Барселоной».

Встреча «Анадолу Эфес» – «Реал» перенесена из-за землетрясения в Турции.

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 16-7, Олимпиакос Греция – 16-7, Барселона Испания – 15-8, Монако Франция – 14-9, Фенербахче Турция – 14-9, Баскония Испания – 13-10, Жальгирис – 12-11, Валенсия – 12-11, Маккаби Израиль – 12-11, Партизан Сербия – 12-11, Анадолу Эфес Турция – 11-12, Виртус Италия – 11-12, Црвена Звезда Сербия – 10-13, Бавария Германия – 9-14, Панатинаикос Греция – 8-15, Виллербан Франция – 8-15, Милан Италия – 8-15, Альба Германия – 6-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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