ФИБА извинилась за публикацию фейкового интервью с Виктором Вембаньямой

ФИБА опубликовала на своем официальном сайте интервью с главным претендентом на первый номер драфта НБА-2023 Виктором Вембаньямой.

В интервью игрок парижского « » якобы эксклюзивно рассказывает о своем опыте выступления за сборную Франции.

Спустя четыре дня Вембаньяма написал в своих соцсетях, что интервью было фейковым.

Международная федерация выпустила официальное заявление в связи с инцидентом.

«Виктор выразил сомнения по поводу опубликованного интервью, которое было предоставлено ФИБА давним французским автором, и его достоверность не была подтверждена.

ФИБА сразу же удалила материал и все связанные с ним сообщения в социальных сетях, а также немедленно прекратила отношения с внештатным корреспондентом.

ФИБА приносит извинения Виктору и французской команде, а также желает им всего наилучшего в предстоящих отборочных матчах чемпионата мира», – говорится в заявлении .

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