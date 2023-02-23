Легендарный игрок НБА Мэджик Джонсон ожидает, что 19-летний центровой « » изменит лигу после своего дебюта.

«Он может влиять на игру огромным количеством способов. Кто бы его ни получил, этот парень навсегда изменит эту организацию.

Вембаньяма может оказать на НБА влияние, сравнимое с тем, какое оказал Леброн после своего появления в лиге. Это особенный молодой человек. Из личного опыта могу сказать, как здорово он себя проявил, когда я встретил его родителей во Франции. Теперь я понимаю, почему он такой особенный молодой человек на площадке и за ее пределами.

Он поменяет НБА и свой клуб. Мне кажется, мы уже очень давно не видели кого-то столь же талантливого в столь молодом возрасте», – заявил Мэджик.

Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак