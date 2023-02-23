Мэджик Джонсон: «Вембаньяма может оказать на НБА влияние, сравнимое с тем, что оказал Леброн после появления в лиге»

Теги Мэджик Джонсон Леброн Джеймс НБА Метрополитан Виктор Вембаньяма Баскетбол

Легендарный игрок НБА Мэджик Джонсон ожидает, что 19-летний центровой «Метрополитана» Виктор Вембаньяма изменит лигу после своего дебюта.

«Он может влиять на игру огромным количеством способов. Кто бы его ни получил, этот парень навсегда изменит эту организацию.

Вембаньяма может оказать на НБА влияние, сравнимое с тем, какое оказал Леброн после своего появления в лиге. Это особенный молодой человек. Из личного опыта могу сказать, как здорово он себя проявил, когда я встретил его родителей во Франции. Теперь я понимаю, почему он такой особенный молодой человек на площадке и за ее пределами.

Он поменяет НБА и свой клуб. Мне кажется, мы уже очень давно не видели кого-то столь же талантливого в столь молодом возрасте», – заявил Мэджик.

Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак

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4 комментария

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Cubs-V
Он физический фрик. Ворвется в НБА. Но как звезда, не будет долго играть. Природу не обманешь.
Яркий пример этого- Zion
Леброн сбалансированный. Как и многие великие.
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everyday4768
Лиге было бы идеально кому «передать» эстафету после ухода Леброна. Очевидно что паренька на данный момент рассматривают как такой вариант
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ryy
Морэнт и Эдвардс через год должны будут напрячься, чтоб отстоять звание лучшего в НБА. А так, если у этого пацана есть мозг и цель типа как у Лебы, то может и получиться, играет в атлетичном чемпе, соперник по полной пашет в защите, набирает по 30, что ещё надо чтоб в НБА зайти не хуже Дончича.
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+4
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boller_73
А может не оказать
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-1
+7
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