Жак Вон: «Я видел в «Нетс» все: несколько тренеров, «пузырь», заступивший за линию трехочкового ноготь, запросы на обмен»
Главный тренер «Бруклина» Жак Вон поделился впечатлениями от продления контракта с клубом до 2027 года.
«Я видел здесь все: несколько тренеров, «пузырь», заступивший за линию трехочкового ноготь, запросы на обмен. Так что оставаться частью этой организации многое значит для меня. Это показывает, что люди ценят мою ежедневную работу», – признался Вон.
48-летний специалист входил в тренерский штаб «Нетс» с 2016 года. Он возглавил команду в начале этого сезона после увольнения Стива Нэша. Под руководством Вона результат «Бруклина» составил 32-19.
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