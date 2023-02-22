Жак Вон: «Я видел в «Нетс» все: несколько тренеров, «пузырь», заступивший за линию трехочкового ноготь, запросы на обмен»

Теги Бруклин Стив Нэш Жак Вон НБА Баскетбол

Главный тренер «Бруклина» Жак Вон поделился впечатлениями от продления контракта с клубом до 2027 года.

«Я видел здесь все: несколько тренеров, «пузырь», заступивший за линию трехочкового ноготь, запросы на обмен. Так что оставаться частью этой организации многое значит для меня. Это показывает, что люди ценят мою ежедневную работу», – признался Вон.

48-летний специалист входил в тренерский штаб «Нетс» с 2016 года. Он возглавил команду в начале этого сезона после увольнения Стива Нэша. Под руководством Вона результат «Бруклина» составил 32-19.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

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2 комментария

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Александр Спирин
Ответ Abdulla
Поручику Ржевскому принесли записку от Наташи Ростовой. "Поручик! Приходите ко мне в гости сегодня в десять вечера. Только снимите сапоги, а то разбудите папеньку. Наташа." Поручик живо собрался. Наташа, которая давно уже ждала, вдруг услышала в коридоре какие-то звуки : шкряб, шкряб-шкряб. Наконец в спальню вошел Ржевский. - Поручик! Я же просила вас снять сапоги! - А я снял. - Что же тогда так шкрябало? - Вероятно, когти-с.
*шпоры-с
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Abdulla
Поручику Ржевскому принесли записку от Наташи Ростовой. "Поручик! Приходите ко мне в гости сегодня в десять вечера. Только снимите сапоги, а то разбудите папеньку. Наташа." Поручик живо собрался. Наташа, которая давно уже ждала, вдруг услышала в коридоре какие-то звуки : шкряб, шкряб-шкряб. Наконец в спальню вошел Ржевский.
- Поручик! Я же просила вас снять сапоги!
- А я снял.
- Что же тогда так шкрябало?
- Вероятно, когти-с.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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