Жак Вон: «Я видел в «Нетс» все: несколько тренеров, «пузырь», заступивший за линию трехочкового ноготь, запросы на обмен»

Главный тренер « » Жак Вон поделился впечатлениями от продления контракта с клубом до 2027 года.

«Я видел здесь все: несколько тренеров, «пузырь», заступивший за линию трехочкового ноготь, запросы на обмен. Так что оставаться частью этой организации многое значит для меня. Это показывает, что люди ценят мою ежедневную работу», – признался Вон.

48-летний специалист входил в тренерский штаб «Нетс» с 2016 года. Он возглавил команду в начале этого сезона после увольнения . Под руководством Вона результат « » составил 32-19.

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