«Енисей» подпишет Сергея Долинина («Перехват»)

Форвард Сергей Долинин (22 года, 204 см) продолжит карьеру в красноярском « », пишет телеграм-канал «Перехват».

Долинин провел первую половину сезона в «Локомотиве-Кубань», но принял участие только в 4 матчах лиги ВТБ. Недавно молодой игрок покинул краснодарский клуб.

В нынешнем сезоне Долинин играл в основом за «СШОР-Локомотив-Кубань» в Суперлиге. Там он набирал в среднем 5,8 очка и 4,2 подбора в среднем за матч.

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