Лига ВТБ оценит готовность к повышению «Руны» и «Уралмаша» по итогам матчей 1/4 Кубка России («Свободный агент»)

Теги Химки Зенит Кубок России суперлига Россия Единая лига ВТБ Уралмаш Руна Баскетбол

Лидеры Суперлиги «Руна» и «Уралмаш» пригласили руководителей Единой лиги ВТБ на свои домашние матчи 1/4 финала Кубка России.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», таким образом Лига оценит готовность клубов к повышению в классе на сезон-2023/24.

В рамках 1/4 финала Кубка «Уралмаш» в Екатеринбурге примет «Зенит» 25 января, а «Руна» в Москве сыграет ответный матч с «Химками» 9 февраля.

«Главная цель – «Финал четырех» Евролиги». Генменеджер «Руны» Сергей Юхневич – о развитии клуба и тенденциях росбаскета

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий