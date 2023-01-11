Лига ВТБ оценит готовность к повышению «Руны» и «Уралмаша» по итогам матчей 1/4 Кубка России («Свободный агент»)
Лидеры Суперлиги «Руна» и «Уралмаш» пригласили руководителей Единой лиги ВТБ на свои домашние матчи 1/4 финала Кубка России.
Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», таким образом Лига оценит готовность клубов к повышению в классе на сезон-2023/24.
В рамках 1/4 финала Кубка «Уралмаш» в Екатеринбурге примет «Зенит» 25 января, а «Руна» в Москве сыграет ответный матч с «Химками» 9 февраля.
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