Лига ВТБ оценит готовность к повышению «Руны» и «Уралмаша» по итогам матчей 1/4 Кубка России («Свободный агент»)

Лидеры Суперлиги «Руна» и «Уралмаш» пригласили руководителей лиги ВТБ на свои домашние матчи 1/4 финала Кубка России.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», таким образом Лига оценит готовность клубов к повышению в классе на сезон-2023/24.

В рамках 1/4 финала Кубка « » в Екатеринбурге примет « » 25 января, а « » в Москве сыграет ответный матч с «Химками» 9 февраля.

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