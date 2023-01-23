Джоэл Эмбиид отреагировал на критику Хакима Оладжувона за 3-очковые броски вместо игры в «краске»

Теги Док Риверс Филадельфия НБА Хаким Оладжувон Джоэл Эмбиид Баскетбол

Прославленный центровой НБА Хаким Оладжувон в недавнем интервью выразил мнение, что лидер «Сиксерс» Джоэл Эмбиид с его габаритами и доминирующим стилем не должен подниматься на дугу и бросать 3-очковые.

По словам члена Зала славы, ему нравится то, что делает Эмбиид, но он считает неправильной нацеленность «большого» на броски вместо классической игре в посте.

«С того момента, как Док Риверс возглавил «Сиксерс», первым, с чем он обратился ко мне, было предложением подумать над тем, где я хочу получать мяч. Раньше это все время происходило в посте, но, как я отмечал до этого, когда играешь в подобном стиле весь матч, тебя несложно поймать на дабл-тим.

Забавно, когда все эти ветераны постоянно говорят о трехсекундной. «Вам нужно находиться в «краске» и все такое. Но в наши дни победить таким образом уже не получится. Сейчас не гребаные 90-е или 80-е, все не так, как раньше. Видимо, у них больше не осталось никакого баскетбольного IQ», – заявил Эмбиид в ответ.

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47 комментариев

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Фёдор Молчанов
Ответ AnSw33r
Только Эмбид почему то их вертит в очных дуэтах. А если говорить про защиту то эти двое как балерины по сравнению с Эмбирем.
на контекст не пробовал обратить внимание? Речь о трехах
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AnSw33r
Ответ Фёдор Молчанов
Эмбиид хуже и Таунса, и Йокича. И много кого еще.
Только Эмбид почему то их вертит в очных дуэтах. А если говорить про защиту то эти двое как балерины по сравнению с Эмбирем.
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noke
Ответ Epicman
как ты не поймешь, что на данный момент Эмбиид пыль по сравнению с Хакимом? Он до сих пор тренирует игроков и в курсе нынешних игровых тенденций. И если он говорит что нужно больше играть в краске доминирующему игроку, то стоит как минимум обдумать этот совет.
На данный момент, на 24.01.2023 - Хаким - бывший баскетболист, не игравший профессиональный матч больше двадцати лет, а Эмбиид только что был вторым в голосовании на МВП. И более того, он сейчас делает 33 очка с эффективностью 56% - цифры, к которым Хаким не подбирался в свои лучшие сезоны.
Вот так я этого и не пойму. А пыль - не пыль - всё это не имеющая никакого отношения к делу лирика.

Майкл Джордан - величайший баскетболист истории, руководит (активно вмешивается в дела) одной из наиболее безнадежных команд последних лет. Мэджик Джонсон облажался как менеджер команды. Шакил и Баркли, имея околобаскетбольную работу периодически несут полнейшую ересь, называют Дэвиса не бигменом, а Баркли буквально постоянно не попадает пальцем в небо, пытаясь анализировать шансы команд и их игру. Тейтум запорол сезон, потренировавшись с Кобе Брайантом. И вообще все последние истории про тренировки со звёздами прошлых лет - обычно ни к чему не приводят.

Это были великолепные спортсмены, но это те же самые люди. Не гении, не гуру и не небожители.
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Misha_Sapunov
Ответ Mr.BadGuy
Зато хорошо считали до двух
У тебя логический провал. Если до трех не умели, то уже плохо.
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kaissa
++ когда играешь в подобном стиле весь матч, тебя несложно поймать на дабл-тим. ++ А в чем проблема отдать передачу снайперам на дугу?!...
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гилберт
Ответ boller_73
Последнее предложение не очень красиво с его стороны. У Хакима как раз баскетбольного айкю хватит на пяток Эмбиидов
Эмбид говорит что у Хакима несомненно было айкью, но его не осталось, что Ола просто не в теме как сейчас играют в баскетбол.
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Epicman
Ответ noke
Как жалко смотрится, когда люди, которые когда-то ковали Лигу, теперь пытаются навязать нынешним суперзвёздам своё безнадёжно устаревшее видение игры.
как ты не поймешь, что на данный момент Эмбиид пыль по сравнению с Хакимом? Он до сих пор тренирует игроков и в курсе нынешних игровых тенденций. И если он говорит что нужно больше играть в краске доминирующему игроку, то стоит как минимум обдумать этот совет.
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Александр Тихомиров
Ответ Cash_flow
Слишком маленькая выборка. В прошлогодней 6-матчевой серии с Мемфисом 45% попал. Таунс лучший снайпер среди больших, я даже не знаю, о чем дискуссию вести. Эмбиид во всём лучше КЭТа, но никак не в бросках из-за дуги. 39,3% против 33,9% по карьере. Джо даже полторы трёхи в среднем за матч никогда не забивал в регулярке. У Таунса в трёх последних сезонах 2, 2,4 и 3,3 дальних попадания в среднем за матч
так речь не только о дуге, но и о средних
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Cash_flow
Ответ Александр Тихомиров
а в плове сколько?
Слишком маленькая выборка. В прошлогодней 6-матчевой серии с Мемфисом 45% попал.

Таунс лучший снайпер среди больших, я даже не знаю, о чем дискуссию вести. Эмбиид во всём лучше КЭТа, но никак не в бросках из-за дуги.

39,3% против 33,9% по карьере. Джо даже полторы трёхи в среднем за матч никогда не забивал в регулярке. У Таунса в трёх последних сезонах 2, 2,4 и 3,3 дальних попадания в среднем за матч
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Michael Borrow
А Эмбииду обязательно всегда давать комментарии в такой мразотной манере? Проявил бы хоть немного уважения к человеку, который в разы талантливее, чем он сам.
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Александр Тихомиров
Ответ Cash_flow
Смешно про Таунса) У КЭТа намного лучше трёха, чем у Джо. Если смотреть баскетбол, то это предельно очевидно) Статистикой, собственно, это тоже подкрепляется. Таунс 4 из 5 последних регулярок трёхи с элитными 40% поливал, Эмбиид никогда их не бил так метко, как КЭТ
а в плове сколько?
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ты не прав
Ответ GuillermoCoria
Это статодрочерство, а не МВП. МВП как раз было у Хакима, который привёл к чемпионству Рокетс дважды. А Эмбиид доминирует, но это мусорная доминация, в финале конференции даже не был. При этом его Филадельфия постоянно по составу на бумаге контендер. То тренер ему не тот, то обменяйте того, то обменяйте другого...
Отбираем у всех игроков мвп, кто не взял в тот год титул.

Начну с Джордана в 88, продолжу Коби и Крабом с 8 по 10.
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ты не прав
Ответ Mr.BadGuy
Просто раньше играли мужики, которые толкались пихались и били друг друга, а сейчас девочки которым главное хайлайтик сделать, а толкаться и бороться они не любят.
мы баскетбол смотрим или мма? Когда критерий "били друг друга" стал определяющим в НБА?
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selfish
Какой то женский баскетбол стал) Борьбы нет, одни трехи. Стыд да срам)
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Digger2k
Ответ noke
Как у него может хватить баскетбольного IQ на пяток Эмбиидов - если он пытается поучать нынешнего топ-игрока, ежегодного претендента на МВП опираясь на опыт 20+ давней карьеры из совершенно другой, гораздо менее эффективной эры баскетбола.
Липовый претендент... с Йокичем и рядом не стоял
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anton sorokin
Ответ GuillermoCoria
Это статодрочерство, а не МВП. МВП как раз было у Хакима, который привёл к чемпионству Рокетс дважды. А Эмбиид доминирует, но это мусорная доминация, в финале конференции даже не был. При этом его Филадельфия постоянно по составу на бумаге контендер. То тренер ему не тот, то обменяйте того, то обменяйте другого...
А че ты их сравниваешь? Выбирая из них я бы тоже выбрал Хакима. Хакиму было 31 год когда он стал чемпионом. Эмбид -28 лет, действующий игрок лиги и один из лучших центров. Что то не так с этим? Я бы не ставил что он не будет чемпионом за карьеру. У тебя все возражения по первому предложению. Но то что он кандидат на MVP так, нравится тебе это или нет. А вот по поводу остального я так понял тебе не чего сказать? Хаким играл когда дабл тимы нельзя было играть. Он учит игрока , не учитывая, что игра изменилась. Если Эмбид ноет, то Хаким пердит о былом. Можно зачеркнуть или оставить оба утверждения.
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GuillermoCoria
Ответ anton sorokin
А что он ожидал? Он предлагает одному из лучших центровых лиги + кандидату на MVP быть другим игроком в лиге которая сильно поменялась. Пусть назовет хоть одного центрового старой формации, который был бы эффективен и играл на больших минутах и был в топах НБА в современной лиге. При этом если мы разделим на условные позиции-эпохи. То на смену эпохи гардов вновь пришла эпоха центровых и именно с запросом на их подвижность и бросок. При всем уважении к Хакиму ,но его критика не уместна
Это статодрочерство, а не МВП. МВП как раз было у Хакима, который привёл к чемпионству Рокетс дважды. А Эмбиид доминирует, но это мусорная доминация, в финале конференции даже не был. При этом его Филадельфия постоянно по составу на бумаге контендер. То тренер ему не тот, то обменяйте того, то обменяйте другого...
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anton sorokin
Ответ За Кэвс и двор стреляю в упор
Как же жалко смотрится, когда здоровые кабаны обижаются на критику людей, которые ковали величие этой Лиги
А что он ожидал? Он предлагает одному из лучших центровых лиги + кандидату на MVP быть другим игроком в лиге которая сильно поменялась. Пусть назовет хоть одного центрового старой формации, который был бы эффективен и играл на больших минутах и был в топах НБА в современной лиге. При этом если мы разделим на условные позиции-эпохи. То на смену эпохи гардов вновь пришла эпоха центровых и именно с запросом на их подвижность и бросок. При всем уважении к Хакиму ,но его критика не уместна
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Cash_flow
Ответ Александр Тихомиров
эмбиид в сравнении с греком это карри с дальней и средней дистанции, эмбиид лучший из больших для этих бросков, даже таунс не так хорош в этом
Смешно про Таунса)
У КЭТа намного лучше трёха, чем у Джо. Если смотреть баскетбол, то это предельно очевидно)

Статистикой, собственно, это тоже подкрепляется. Таунс 4 из 5 последних регулярок трёхи с элитными 40% поливал, Эмбиид никогда их не бил так метко, как КЭТ
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+2
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Leo Bonart
В последних двух предложениях из Эмбиида поперло родное, посконное
Лучше бы напомнил Хакиму, что тот сам не чурался упражнений для защитников, а того же Шака вытаскивал как можно дальше от кольца
+8
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carmelo hot sause
Последним предложением всё испортил. Неужели нельзя истолковать свою точку зрения без оскорблений? По сути то Эмбиид нормальные вещи говорил
+5
-3
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smartass
Пусть ваш уникальный Эмбиид, что-то выиграет сначала, а потом зведзит на звезду НБА. Всю эту тягу к дальним броскам я еще в в конце прошлого тысячелетия назвал синдромом Кемпа - когда здоровяку впадлу бороться под щитом, и он поливает издалека; и на проблемы с подбором ему наплевать.
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Mr.BadGuy
Ответ Misha_Sapunov
Раньше и до трех не умели считать. Не повод для гордости.
Зато хорошо считали до двух
+1
-6
-5
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Ceasus
"Все эти ветераны" - все ветераны создали каркас той игры, которой ты сейчас пользуешься, даже зачастую могут потренировать лично. Все что придумали "не ветераны", это убежать из под кольца как можно дальше
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Фёдор Молчанов
Ответ Александр Тихомиров
эмбиид в сравнении с греком это карри с дальней и средней дистанции, эмбиид лучший из больших для этих бросков, даже таунс не так хорош в этом
Эмбиид хуже и Таунса, и Йокича. И много кого еще.
+7
-5
+2
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