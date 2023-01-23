Прославленный центровой НБА Хаким Оладжувон в недавнем интервью выразил мнение, что лидер «Сиксерс» с его габаритами и доминирующим стилем не должен подниматься на дугу и бросать 3-очковые.

По словам члена Зала славы, ему нравится то, что делает Эмбиид, но он считает неправильной нацеленность «большого» на броски вместо классической игре в посте.

«С того момента, как возглавил «Сиксерс», первым, с чем он обратился ко мне, было предложением подумать над тем, где я хочу получать мяч. Раньше это все время происходило в посте, но, как я отмечал до этого, когда играешь в подобном стиле весь матч, тебя несложно поймать на дабл-тим.

Забавно, когда все эти ветераны постоянно говорят о трехсекундной. «Вам нужно находиться в «краске» и все такое. Но в наши дни победить таким образом уже не получится. Сейчас не гребаные 90-е или 80-е, все не так, как раньше. Видимо, у них больше не осталось никакого баскетбольного IQ», – заявил Эмбиид в ответ.

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