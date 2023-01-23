Джоэл Эмбиид отреагировал на критику Хакима Оладжувона за 3-очковые броски вместо игры в «краске»
Прославленный центровой НБА Хаким Оладжувон в недавнем интервью выразил мнение, что лидер «Сиксерс» Джоэл Эмбиид с его габаритами и доминирующим стилем не должен подниматься на дугу и бросать 3-очковые.
По словам члена Зала славы, ему нравится то, что делает Эмбиид, но он считает неправильной нацеленность «большого» на броски вместо классической игре в посте.
«С того момента, как Док Риверс возглавил «Сиксерс», первым, с чем он обратился ко мне, было предложением подумать над тем, где я хочу получать мяч. Раньше это все время происходило в посте, но, как я отмечал до этого, когда играешь в подобном стиле весь матч, тебя несложно поймать на дабл-тим.
Забавно, когда все эти ветераны постоянно говорят о трехсекундной. «Вам нужно находиться в «краске» и все такое. Но в наши дни победить таким образом уже не получится. Сейчас не гребаные 90-е или 80-е, все не так, как раньше. Видимо, у них больше не осталось никакого баскетбольного IQ», – заявил Эмбиид в ответ.
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Вот так я этого и не пойму. А пыль - не пыль - всё это не имеющая никакого отношения к делу лирика.
Майкл Джордан - величайший баскетболист истории, руководит (активно вмешивается в дела) одной из наиболее безнадежных команд последних лет. Мэджик Джонсон облажался как менеджер команды. Шакил и Баркли, имея околобаскетбольную работу периодически несут полнейшую ересь, называют Дэвиса не бигменом, а Баркли буквально постоянно не попадает пальцем в небо, пытаясь анализировать шансы команд и их игру. Тейтум запорол сезон, потренировавшись с Кобе Брайантом. И вообще все последние истории про тренировки со звёздами прошлых лет - обычно ни к чему не приводят.
Это были великолепные спортсмены, но это те же самые люди. Не гении, не гуру и не небожители.
Таунс лучший снайпер среди больших, я даже не знаю, о чем дискуссию вести. Эмбиид во всём лучше КЭТа, но никак не в бросках из-за дуги.
39,3% против 33,9% по карьере. Джо даже полторы трёхи в среднем за матч никогда не забивал в регулярке. У Таунса в трёх последних сезонах 2, 2,4 и 3,3 дальних попадания в среднем за матч
Начну с Джордана в 88, продолжу Коби и Крабом с 8 по 10.
У КЭТа намного лучше трёха, чем у Джо. Если смотреть баскетбол, то это предельно очевидно)
Статистикой, собственно, это тоже подкрепляется. Таунс 4 из 5 последних регулярок трёхи с элитными 40% поливал, Эмбиид никогда их не бил так метко, как КЭТ
Лучше бы напомнил Хакиму, что тот сам не чурался упражнений для защитников, а того же Шака вытаскивал как можно дальше от кольца