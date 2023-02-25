Майк Буденхольцер: «Оценим состояние Янниса завтра»

Главный тренер « » прокомментировал травму колена, которую получил лидер команды в матче с «Майами» (128:99).

«По итогам первичного осмотра мне сказали, что Яннис столкнулся коленями с кем-то из соперников и не сможет продолжить игру.

Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра утром и оценим его состояние. Будем наблюдать за ним в ежедневном режиме», – заявил Буденхольцер.

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