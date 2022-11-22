Майк Буденхольцер – о жестком фоле на Яннисе: «Лига должна оберегать его»

Теги Милуоки Портленд НБА судьи Майк Буденхольцер Яннис Адетокумбо Джерами Грант Баскетбол

Главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер отреагировал на жесткий фол на лидере команды Яннисе Адетокумбо во время матча с «Портлендом» (119:111).

Джерами Грант встретил набравшего высокую скорость 2-кратного MVP рукой в плечо и шею, обрушив его на паркет, но судьи зафиксировали обычное нарушение.

«Иногда на Яннисе бывают такие фолы, что НБА лучше бы посмотреть на это. Лига должна оберегать его», – заявил Буденхольцер.

«Жук» был изгоем авторынка США. Все изменилось благодаря новаторству рекламщиков и Уилту Чемберлену

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные