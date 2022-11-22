Майк Буденхольцер – о жестком фоле на Яннисе: «Лига должна оберегать его»

Главный тренер отреагировал на жесткий фол на лидере команды во время матча с (119:111).

Джерами Грант встретил набравшего высокую скорость 2-кратного MVP рукой в плечо и шею, обрушив его на паркет, но судьи зафиксировали обычное нарушение.

«Иногда на Яннисе бывают такие фолы, что лучше бы посмотреть на это. Лига должна оберегать его», – заявил Буденхольцер.

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