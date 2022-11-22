Майк Буденхольцер – о жестком фоле на Яннисе: «Лига должна оберегать его»
Главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер отреагировал на жесткий фол на лидере команды Яннисе Адетокумбо во время матча с «Портлендом» (119:111).
Джерами Грант встретил набравшего высокую скорость 2-кратного MVP рукой в плечо и шею, обрушив его на паркет, но судьи зафиксировали обычное нарушение.
«Иногда на Яннисе бывают такие фолы, что НБА лучше бы посмотреть на это. Лига должна оберегать его», – заявил Буденхольцер.
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