Майк Буденхольцер: «Яннис делает сборную Греции особенной»

Главный тренер прокомментировал выступление звездного форварда команды за сборную Греции.

«Он особенный. У него есть все необходимые качества: характер, отношение к работе, скромность. Нам повезло, что он оказался в «Милуоки». Приятно тренировать его.

отлично справляется. Я видел его тренировки. Эта сборная будет играть жестко и самоотверженно. Яннис привносит в команду что-то особенное, и другим игрокам это нравится», – сказал Буденхольцер.

Греция продолжает подготовку к Евробаскету-2022. С 17 по 19 августа команда проведет три матча в рамках товарищеский турнира «Кубок Акрополя» в Афинах.

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