Лонзо Боллу сделают инъекцию богатой тромбоцитами плазмы

Разыгрывающему « » сделают инъекцию богатой тромбоцитами плазмы в левое колено, чтобы облегчить боль, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Болл по-прежнему испытывает боль в колене, несмотря на две операции, которые он перенес в 2022 году.

Ранее «Буллс» официально объявили, что Болл пропустит остаток сезона-2022/23, поскольку продолжает испытывать дискомфорт во время тренировок.

Болл не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне. Последний раз он выходил на площадку 14 января 2022 года. С тех пор он перенес две операции на левом колене — в конце января 2022 года и в сентябре в начале тренировочного сбора.

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