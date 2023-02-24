Лонзо Боллу сделают инъекцию богатой тромбоцитами плазмы

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Разыгрывающему «Чикаго» Лонзо Боллу сделают инъекцию богатой тромбоцитами плазмы в левое колено, чтобы облегчить боль, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Болл по-прежнему испытывает боль в колене, несмотря на две операции, которые он перенес в 2022 году.

Ранее «Буллс» официально объявили, что Болл пропустит остаток сезона-2022/23, поскольку продолжает испытывать дискомфорт во время тренировок.

Болл не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне. Последний раз он выходил на площадку 14 января 2022 года. С тех пор он перенес две операции на левом колене — в конце января 2022 года и в сентябре в начале тренировочного сбора.

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1 комментарий

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Swhat
Может у него фантомные боли и надо с психологом поработать.
Как современная медицина не может поставить его на ноги.
Там же уже после крестов разрыва, возвращают
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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