Лонзо Болл пропустит остаток сезона из-за боли в колене

Теги травмы Чикаго НБА Лонзо Болл Шэмс Чарания Баскетбол

Разыгрывающий «Чикаго» Лонзо Болл пропустит остаток нынешнего сезона, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Отмечается, что 25-летний баскетболист по-прежнему испытывает боль и дискомфорт в колене, несмотря на две операции, которые он перенес в начале и в конце 2022 года.

Болл не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне. Последний раз он выходил на площадку 14 января 2022 года.

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5 комментариев

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Birdman NBA
Ответ *MVP*
интересно, насколько сильно на травматичность Лонзо повлиял тот факт, что Лавар в начале карьеры обул его в свой убогий БББ?
Никак, Лонзо сам по себе травмат.
+1
0
+1
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bodros
Ответ *MVP*
интересно, насколько сильно на травматичность Лонзо повлиял тот факт, что Лавар в начале карьеры обул его в свой убогий БББ?
+++
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
*MVP*
Ответ DonaldBrashear 2.0
офигеть, очень жаль парня. Всегда нравился тем, что сам себя смог сделать, посредством тренировок. Помню как над его трехой смеялись, а он работал и поднял ее на неплохой уровень. Бастом сколько называли. очень жаль, если будет готов к следующему сезону, то без игр больше полутора лет проведет, огромный перерыв. вряд ли вернется прежним, а из-за травм может и в защите проседать. но надеюсь, что все будет норм, парень он хороший, еще не старый совсем, будет много работать, уверен.
интересно, насколько сильно на травматичность Лонзо повлиял тот факт, что Лавар в начале карьеры обул его в свой убогий БББ?
+3
-1
+2
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Максим Макеев
похоже конец карьеры((
0
0
0
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DonaldBrashear 2.0
офигеть, очень жаль парня.
Всегда нравился тем, что сам себя смог сделать, посредством тренировок. Помню как над его трехой смеялись, а он работал и поднял ее на неплохой уровень.
Бастом сколько называли.

очень жаль, если будет готов к следующему сезону, то без игр больше полутора лет проведет, огромный перерыв. вряд ли вернется прежним, а из-за травм может и в защите проседать.

но надеюсь, что все будет норм, парень он хороший, еще не старый совсем, будет много работать, уверен.
+4
0
+4
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