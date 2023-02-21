Лонзо Болл пропустит остаток сезона из-за боли в колене

Разыгрывающий « » пропустит остаток нынешнего сезона, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Отмечается, что 25-летний баскетболист по-прежнему испытывает боль и дискомфорт в колене, несмотря на две операции, которые он перенес в начале и в конце 2022 года.

Болл не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне. Последний раз он выходил на площадку 14 января 2022 года.

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