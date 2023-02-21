Лонзо Болл пропустит остаток сезона из-за боли в колене
Разыгрывающий «Чикаго» Лонзо Болл пропустит остаток нынешнего сезона, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.
Отмечается, что 25-летний баскетболист по-прежнему испытывает боль и дискомфорт в колене, несмотря на две операции, которые он перенес в начале и в конце 2022 года.
Болл не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне. Последний раз он выходил на площадку 14 января 2022 года.
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Всегда нравился тем, что сам себя смог сделать, посредством тренировок. Помню как над его трехой смеялись, а он работал и поднял ее на неплохой уровень.
Бастом сколько называли.
очень жаль, если будет готов к следующему сезону, то без игр больше полутора лет проведет, огромный перерыв. вряд ли вернется прежним, а из-за травм может и в защите проседать.
но надеюсь, что все будет норм, парень он хороший, еще не старый совсем, будет много работать, уверен.