Тристан Томпсон: «У Лонзо Болла уникальная травма, которую никто из врачей прежде не видел»

Центровой « » рассказал о травме одноклубника .

«Я разговаривал с его агентом. Лонзо встречался с врачами по всей стране. Они говорили, что у него уникальная травма, которую никто прежде не видел», – признался Томпсон.

«Буллс» приняли решение, что Болл пропустит остаток нынешнего сезона. Разыгрывающий по-прежнему испытывает боль и дискомфорт в колене, несмотря на две операции. Последний раз Болл выходил на площадку 14 января 2022 года.

Штрафные с закрытыми глазами – любимая фишка Джордана. Он прибегал к ним постоянно, а теперь звезды боятся даже пробовать такое