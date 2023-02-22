Тристан Томпсон: «У Лонзо Болла уникальная травма, которую никто из врачей прежде не видел»

Теги травмы Чикаго НБА Тристан Томпсон Лонзо Болл Баскетбол

Центровой «Чикаго» Тристан Томпсон рассказал о травме одноклубника Лонзо Болла.

«Я разговаривал с его агентом. Лонзо встречался с врачами по всей стране. Они говорили, что у него уникальная травма, которую никто прежде не видел», – признался Томпсон.

«Буллс» приняли решение, что Болл пропустит остаток нынешнего сезона. Разыгрывающий по-прежнему испытывает боль и дискомфорт в колене, несмотря на две операции. Последний раз Болл выходил на площадку 14 января 2022 года.

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2 комментария

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МЗ
они же с Фульцем с одного драфта? Вроде №1 и №2. По факту оба жёсткие травматы получились. А вот Дэнни оказался дико прозорливым!!! Просто нереально он тогда Филу обул с первым пиком.
+1
0
+1
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AllanHouston
Центровой "Чикаго" Тристан Томпсон был центровым "Чикаго" в прошлом сезоне
+2
0
+2
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