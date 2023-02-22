«Буллс» объявили, что Лонзо Болл пропустит остаток сезона из-за дискомфорта в колене

«Буллс» официально объявили, что разыгрывающий пропустит остаток сезона-2022/23, поскольку продолжает испытывать дискомфорт во время тренировок, несмотря на артроскопическую операцию на колене перед началом сезона.

«Несмотря на значительное увеличение силы и функциональности за последние несколько месяцев, Болл продолжает испытывать дискомфорт во время участия в тренировках высокого уровня. Учитывая период времени, необходимый для достижения необходимого уровня физической подготовки, чтобы вернуться в строй, и текущий этап сезона , Болл не вернется в этом сезоне. Главная задача Болла по-прежнему будет заключаться в том, чтобы устранить дискомфорт и полноценно вернуться в сезоне-2023/24», – заявил вице-президент «Буллс» .

Болл не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне. Последний раз он выходил на площадку 14 января 2022 года. С тех пор он перенес две операции на левом колене — в конце января 2022 года и в сентябре в начале тренировочного сбора.

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