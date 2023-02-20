«Денвер» отказался менять Боунса Хайлэнда в «Миннесоту», несмотря на более выгодное предложение

Теги Денвер Клипперс Миннесота НБА Тим Коннелли Боунс Хайлэнд Баскетбол

По словам журналиста Дэррена Вольфсона, перед дедлайном «Миннесота» пыталась выменять у «Денвера» разыгрывающего Боунса Хайлэнда.

Предложение «Миннесоты» было более выгодным, чем предложение «Клипперс», однако владельцы «Денвера» не захотели помогать президенту «Тимбервулвс» Тиму Коннелли, который ранее руководил фронт-офисом «Наггетс».

«Тимбервулс» были уверены, что сделка у них в кармане», – пишет Вольфсон.

В итоге Хайлэнд перешел в «Клипперс» в обмен на два драфт-пика 2-го раунда.

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3 комментария

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Tim Timson
Ответ Abdulla
Этот парень не стоит так мало, как мне кажется. Отличное усиление со скамейки всегда.
теперь не будет выходить в Клипперс больше чем на 10 минут и совсем в плей-офф. Расс, Манн, Гордон, Пауэлл.. ловить нечего)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Abdulla
Этот парень не стоит так мало, как мне кажется.
Отличное усиление со скамейки всегда.
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Макеев
плохое решение что добавить
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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