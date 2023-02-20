«Денвер» отказался менять Боунса Хайлэнда в «Миннесоту», несмотря на более выгодное предложение

По словам журналиста Дэррена Вольфсона, перед дедлайном « » пыталась выменять у «Денвера» разыгрывающего .

Предложение «Миннесоты» было более выгодным, чем предложение «Клипперс», однако владельцы « » не захотели помогать президенту «Тимбервулвс» Тиму Коннелли, который ранее руководил фронт-офисом «Наггетс».

«Тимбервулс» были уверены, что сделка у них в кармане», – пишет Вольфсон.

В итоге Хайлэнд перешел в « » в обмен на два драфт-пика 2-го раунда.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?