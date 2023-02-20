«Денвер» отказался менять Боунса Хайлэнда в «Миннесоту», несмотря на более выгодное предложение
По словам журналиста Дэррена Вольфсона, перед дедлайном «Миннесота» пыталась выменять у «Денвера» разыгрывающего Боунса Хайлэнда.
Предложение «Миннесоты» было более выгодным, чем предложение «Клипперс», однако владельцы «Денвера» не захотели помогать президенту «Тимбервулвс» Тиму Коннелли, который ранее руководил фронт-офисом «Наггетс».
«Тимбервулс» были уверены, что сделка у них в кармане», – пишет Вольфсон.
В итоге Хайлэнд перешел в «Клипперс» в обмен на два драфт-пика 2-го раунда.
Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?
Отличное усиление со скамейки всегда.