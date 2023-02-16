Боунс Хайлэнд: «Моим любимым игроком в детстве был Hot Sauce»

Теги Клипперс Джамал Кроуфорд Лу Уильямс НБА Боунс Хайлэнд Баскетбол

Защитник «Клипперс» Боунс Хайлэнд признался, что легенда стритбола Филип Чемпион, более известный как Hot Sauce, в детстве был его любимым игроком.

«Это забавно. Многие спрашивают меня об этом и обычно думают, что я назову Джамала Кроуфорда, Лу Уильямса или кого-то другого, кто играл в НБА, но я всегда называю Hot Sauce.

Он был одним из тех, на которых я равнялся. Каждый день, приходя домой из школы, я съедал тарелку хлопьев, включал Hot Sauce на телефоне и пытался повторить его движения», – рассказал Хайлэнд.

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