Карим Абдул-Джаббар: «В детстве хотел быть игроком «Никс»

Теги Лейкерс Нью-Йорк НБА Билл Расселл Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Легенда «Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар признался, что в детстве представлял себя в качестве игрока «Нью-Йорка».

«Когда я был ребенком, я хотел быть игроком «Никс», но Билл Расселл был лучшим, его команды побеждали, так что я как бы поменял пристрастия.

Потом, когда я уже был профессионалом, они были нашим главным врагом», — рассказал Абдул-Джаббар.

Леброн побил вечный рекорд Карима. Но это чуть ли не единственное, в чем он превзошел великого центрового

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1 комментарий

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mqh9pzrxgf
Фан Бостона с детства)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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