Карим Абдул-Джаббар: «В детстве хотел быть игроком «Никс»

Легенда « » признался, что в детстве представлял себя в качестве игрока « ».

«Когда я был ребенком, я хотел быть игроком «Никс», но был лучшим, его команды побеждали, так что я как бы поменял пристрастия.

Потом, когда я уже был профессионалом, они были нашим главным врагом», — рассказал Абдул-Джаббар.

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