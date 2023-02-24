Карим Абдул-Джаббар: «В детстве хотел быть игроком «Никс»
Легенда «Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар признался, что в детстве представлял себя в качестве игрока «Нью-Йорка».
«Когда я был ребенком, я хотел быть игроком «Никс», но Билл Расселл был лучшим, его команды побеждали, так что я как бы поменял пристрастия.
Потом, когда я уже был профессионалом, они были нашим главным врагом», — рассказал Абдул-Джаббар.
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