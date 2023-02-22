Леброн Джеймс: «Занимаю ту позицию, которая нужна команде»
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что не относит себя к определенной позиции на площадке.
«Я не разыгрывающий, не атакующий защитник, не легкий и не мощный форвард. Я баскетболист. Занимаю ту позицию, которая нужна команде. Вы можете поставить меня в любое место на площадке, и я сделаю все, что требуется», – сказал Джеймс.
В нынешнем сезоне лидер калифорнийцев побил рекорды по количеству очков за карьеру и по количеству Матчей всех звезд НБА, ранее принадлежавшие Кариму Абдул-Джаббару.
Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак
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