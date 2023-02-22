Леброн Джеймс: «Занимаю ту позицию, которая нужна команде»

Суперзвезда « » заявил, что не относит себя к определенной позиции на площадке.

«Я не разыгрывающий, не атакующий защитник, не легкий и не мощный форвард. Я баскетболист. Занимаю ту позицию, которая нужна команде. Вы можете поставить меня в любое место на площадке, и я сделаю все, что требуется», – сказал Джеймс.

В нынешнем сезоне лидер калифорнийцев побил рекорды по количеству очков за карьеру и по количеству Матчей всех звезд , ранее принадлежавшие .

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