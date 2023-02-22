Леброн Джеймс: «Занимаю ту позицию, которая нужна команде»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что не относит себя к определенной позиции на площадке.

«Я не разыгрывающий, не атакующий защитник, не легкий и не мощный форвард. Я баскетболист. Занимаю ту позицию, которая нужна команде. Вы можете поставить меня в любое место на площадке, и я сделаю все, что требуется», – сказал Джеймс.

В нынешнем сезоне лидер калифорнийцев побил рекорды по количеству очков за карьеру и по количеству Матчей всех звезд НБА, ранее принадлежавшие Кариму Абдул-Джаббару.

Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак

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4 комментария

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Мага2101
ты не защищаяешься на позиции центрового, не прыгаешь на стартовом вбрасывании, не снимаешь подборы когда играешь большого, поэтому ты не на всякой позиции будешь полезен) открывайте форточку, душно))
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p
Вне зоны плей-инн?)
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SpankyBoy
Позиция позера? Это да, отлично получается..
+3
-3
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Consistency
Самый универсальный баскетболист в истории лиги, тут вообще без вопросов.
+5
-2
+3
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