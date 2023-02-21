Чарльз Баркли: «Карим, Джордан и Леброн были величайшими в своих поколениях»
Член Зала славы, телевизионный эксперт Чарльз Баркли выразил свое отношения к спорам о величайшем игроке НБА за все время.
«Карим был величайшим в своем поколении, Джордан был величайшим в своем поколении, а Леброн был величайшим в своем поколении. Нельзя сравнивать разные эпохи, это невозможно.
Леброн, как я уже говорил, прошел величайший путь за всю историю. Не хочу оставлять Кобе за рамками этого разговора. Он был великим, как и Кевин Гарнетт, но Леброн – единственный, кто пришел в лигу и был готов играть в 18 лет», – заявил Баркли.
20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах
Естественно Леброн в 18 лет был готов больше всех остальных в этом возрасте, ну и что теперь с этого? )
Короче, очередной наброс.
Просто Кобе пришел с Лейкерс, где повышенные требования. А Леброн в драный Кливленд, что впрочем не отменяет его дальнейших заслуг.