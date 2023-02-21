Чарльз Баркли: «Карим, Джордан и Леброн были величайшими в своих поколениях»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Кобе Брайант Кевин Гарнетт НБА Чарльз Баркли Карим Абдул-Джаббар Зал славы Баскетбол

Член Зала славы, телевизионный эксперт Чарльз Баркли выразил свое отношения к спорам о величайшем игроке НБА за все время.

«Карим был величайшим в своем поколении, Джордан был величайшим в своем поколении, а Леброн был величайшим в своем поколении. Нельзя сравнивать разные эпохи, это невозможно.

Леброн, как я уже говорил, прошел величайший путь за всю историю. Не хочу оставлять Кобе за рамками этого разговора. Он был великим, как и Кевин Гарнетт, но Леброн – единственный, кто пришел в лигу и был готов играть в 18 лет», – заявил Баркли.

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах

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5 комментариев

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demx
А как он эти "поколения" поделил? Мэджик в какое входит? А Данкан типа лохушник на фоне КГ?
Естественно Леброн в 18 лет был готов больше всех остальных в этом возрасте, ну и что теперь с этого? )
Короче, очередной наброс.
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pro~dj
Все-таки стоит разделить поколение Кобе и Леброна, на мой взгляд.
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Analjinn
С этим не поспоришь.
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armageddon123456
Адекватности сэра Чарльза - троекратное УРА! И стократное СПАСИБО, за то что он говорит правильные вещи (хотя конечно не всегда)
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vzi
Так-то Кобе тоже пришел и на второй год уже был в порядке.
Просто Кобе пришел с Лейкерс, где повышенные требования. А Леброн в драный Кливленд, что впрочем не отменяет его дальнейших заслуг.
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