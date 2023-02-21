Чарльз Баркли: «Карим, Джордан и Леброн были величайшими в своих поколениях»

Член Зала славы, телевизионный эксперт выразил свое отношения к спорам о величайшем игроке за все время.

« был величайшим в своем поколении, Джордан был величайшим в своем поколении, а был величайшим в своем поколении. Нельзя сравнивать разные эпохи, это невозможно.

Леброн, как я уже говорил, прошел величайший путь за всю историю. Не хочу оставлять за рамками этого разговора. Он был великим, как и , но Леброн – единственный, кто пришел в лигу и был готов играть в 18 лет», – заявил Баркли.

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах