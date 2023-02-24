Инсайдер Тим Макмэн: «Возвращение Джеймса Хардена в «Хьюстон» вполне возможно»
По словам инсайдера ESPN Тима Макмэна, разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден может вернуться в «Хьюстон» в следующем сезоне.
«Хьюстон» не только хочет, чтобы Джеймс Харден вернулся, но и считает, что это вполне возможно.
Джеймс Харден по-прежнему проводит много времени в Хьюстоне. Он проводит лето в Хьюстоне. Он регулярно тренируется на базе «Рокетс». Так что это вполне возможно. И Харден, кстати, это не опроверг. Он лишь сказал: «Я не знаю, откуда эта информация», – сказал Макмэн.
«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года, 100500 нелепостей
в чем смысл этого подписания будет кроме ностальгии?
А вот с мегаталантливым Шенгуном и всё ещё звёздным Бородой это будут уже очень даже интересные Рокетс 💪🚀