Инсайдер Тим Макмэн: «Возвращение Джеймса Хардена в «Хьюстон» вполне возможно»

По словам инсайдера ESPN Тима Макмэна, разыгрывающий «Филадельфии» может вернуться в « » в следующем сезоне.

«Хьюстон» не только хочет, чтобы Джеймс Харден вернулся, но и считает, что это вполне возможно.

Джеймс Харден по-прежнему проводит много времени в Хьюстоне. Он проводит лето в Хьюстоне. Он регулярно тренируется на базе «Рокетс». Так что это вполне возможно. И Харден, кстати, это не опроверг. Он лишь сказал: «Я не знаю, откуда эта информация», – сказал Макмэн.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года, 100500 нелепостей