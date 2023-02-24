Инсайдер Тим Макмэн: «Возвращение Джеймса Хардена в «Хьюстон» вполне возможно»

Теги возможные переходы Хьюстон Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Тима Макмэна, разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден может вернуться в «Хьюстон» в следующем сезоне.

«Хьюстон» не только хочет, чтобы Джеймс Харден вернулся, но и считает, что это вполне возможно.

Джеймс Харден по-прежнему проводит много времени в Хьюстоне. Он проводит лето в Хьюстоне. Он регулярно тренируется на базе «Рокетс». Так что это вполне возможно. И Харден, кстати, это не опроверг. Он лишь сказал: «Я не знаю, откуда эта информация», – сказал Макмэн.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года, 100500 нелепостей

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3 комментария

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vzi
Ответ Cash_flow
Круто было бы увидеть камбэк Хардена домой. Непривычно видеть такую стабильно сильную франшизу как Хьюстон на дне баскетбола НБА. С Гринами и Портерами, боюсь, восхождения наверх ждать не стоит. А вот с мегаталантливым Шенгуном и всё ещё звёздным Бородой это будут уже очень даже интересные Рокетс 💪🚀
А если еще Вембаньяма добавить… ;)
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Максим Макеев
стоуна должны попросить будут после этого перехода
в чем смысл этого подписания будет кроме ностальгии?
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Cash_flow
Круто было бы увидеть камбэк Хардена домой. Непривычно видеть такую стабильно сильную франшизу как Хьюстон на дне баскетбола НБА. С Гринами и Портерами, боюсь, восхождения наверх ждать не стоит.

А вот с мегаталантливым Шенгуном и всё ещё звёздным Бородой это будут уже очень даже интересные Рокетс 💪🚀
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