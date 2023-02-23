Мэк Маккланг – о месте в НБА: «Важно дождаться своего шанса и максимально его использовать»

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Атакующий защитник «Филадельфии» Мэк Маккланг рассказал о том, что нужно сделать, чтобы закрепиться в НБА и стать игроком, который оказывает влияние на свою команду.

«Легко сказать: «Если я прибавлю в таком-то аспекте, то получу шанс». Но во многом все упирается в то, что вы дожидаетесь своей очереди. У меня пока что не было настоящего шанса. Важно дождаться своего шанса и максимально его использовать. Это я и собираюсь сделать. Я стараюсь делать на площадке правильные вещи, ничего не изобретать», – заявил Маккланг.

Победитель данк-контеста перед Звездным уикендом заключил 10-дневный контракт с «Сиксерс». 

Мэк после триумфа в Солт-Лейк-Сити успел сыграть за фарм-команду «76-х» в Лиге развития, реализовав 2 из 9 с игры за 25 минут в проигранном матче.

«У меня мало что получалось, это одно из моих худших выступлений за последнее время. Но, знаете, это жизнь. Мой подход к подобным ситуациям не изменился. Важно то, как мы отреагируем на это в следующем матче, сможем ли вернуться и одержать победу в пятницу», – сказал Мэк.

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Маккланг крутой, но его участие это не правильно

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1 комментарий

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Andrey Howera
Беда в том, что победив в данк-контексте в НБА, можно через пару лет играть за микроволновку в Самаре. Не отступить и вернуться в НБА вновь
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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