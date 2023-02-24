Мэк Маккланг подписал 6-значный контракт с Puma

Теги Филадельфия НБА Матч всех звезд НБА G-лига Puma Мэк Маккланг Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Мэк Маккланг после победы в конкурсе данков подписал 6-значный контракт с известным производителем спортивных товаров Puma.

«Я не знаю точной суммы, но у него определенно был шестизначный уикенд», – сказал журналист Кейн Питман.

Макклэнг стал победителем данк-контеста, который прошел в субботу в рамках Звездного уикенда НБА в Солт-Лейк-Сити.

В стартовом раунде Маккланг набрал максимальные 50 баллов за первый данк, за второй лишь Лиза Лесли поставила ему 49 баллов, остальные четверо судей – по 50. В финале Мэк выдал два идеальных данка (50+50) и превзошел Трея Мерфи из «Нового Орлеана» (98 баллов).

Маккланг начинал нынешний сезон в G-лиге и был подписан «Филадельфией» за неделю до Матча всех звезд.

Маккланг крутой, но его участие в конкурсе данков – это неправильно

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1 комментарий

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RAMIK
Рад за парня. Так что не зря он участвовал.
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-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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