Мэк Маккланг подписал 6-значный контракт с Puma

Разыгрывающий «Филадельфии» после победы в конкурсе данков подписал 6-значный контракт с известным производителем спортивных товаров Puma.

«Я не знаю точной суммы, но у него определенно был шестизначный уикенд», – сказал журналист Кейн Питман.

Макклэнг стал победителем данк-контеста, который прошел в субботу в рамках Звездного уикенда в Солт-Лейк-Сити.

В стартовом раунде Маккланг набрал максимальные 50 баллов за первый данк, за второй лишь Лиза Лесли поставила ему 49 баллов, остальные четверо судей – по 50. В финале Мэк выдал два идеальных данка (50+50) и превзошел Трея Мерфи из «Нового Орлеана» (98 баллов).

Маккланг начинал нынешний сезон в G-лиге и был подписан «Филадельфией» за неделю до всех звезд.

Маккланг крутой, но его участие в конкурсе данков – это неправильно