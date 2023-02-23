Продажи билетов на команду Мэка Маккланга в G-лиге подскочили в пять раз

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После победы защитника Мэка Маккланга в конкурсе данков продажи билетов на «Делавэр», фарм-клуб «Филадельфии» в G-лиге, подскочили в пять раз, сообщает Front Office Sports.

Макклэнг стал победителем данк-контеста, который прошел в субботу в рамках Звездного уикенда НБА в Солт-Лейк-Сити.

В стартовом раунде Маккланг набрал максимальные 50 баллов за первый данк, за второй лишь Лиза Лесли поставила ему 49 баллов, остальные четверо судей – по 50. В финале Мэк выдал два идеальных данка (50+50) и превзошел Трея Мерфи из «Нового Орлеана» (98 баллов).

Маккланг начинал нынешний сезон в G-лиге и был подписан «Филадельфией» за неделю до Матча всех звезд.

После победы в конкурсе на страницу Маккаланга в социальных сетях подписалось 238 000 человек. Игрок получает сотни запросов на интервью, он уже появлялся на SportsCenter, CNN и Good Morning America.

Маккланг крутой, но его участие в конкурсе данков – это неправильно

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1 комментарий

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Tim Timson
им не сказали что он играть там пока не будет?)
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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