Продажи билетов на команду Мэка Маккланга в G-лиге подскочили в пять раз
После победы защитника Мэка Маккланга в конкурсе данков продажи билетов на «Делавэр», фарм-клуб «Филадельфии» в G-лиге, подскочили в пять раз, сообщает Front Office Sports.
Макклэнг стал победителем данк-контеста, который прошел в субботу в рамках Звездного уикенда НБА в Солт-Лейк-Сити.
В стартовом раунде Маккланг набрал максимальные 50 баллов за первый данк, за второй лишь Лиза Лесли поставила ему 49 баллов, остальные четверо судей – по 50. В финале Мэк выдал два идеальных данка (50+50) и превзошел Трея Мерфи из «Нового Орлеана» (98 баллов).
Маккланг начинал нынешний сезон в G-лиге и был подписан «Филадельфией» за неделю до Матча всех звезд.
После победы в конкурсе на страницу Маккаланга в социальных сетях подписалось 238 000 человек. Игрок получает сотни запросов на интервью, он уже появлялся на SportsCenter, CNN и Good Morning America.
Маккланг крутой, но его участие в конкурсе данков – это неправильно
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