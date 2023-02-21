МБА представила репортаж об участии в Матче звезд ВТБ
МБА представила видеорепортаж об участии представителей клуба в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, который состоялся 19 февраля в Москве.
Даниил Касаткин, Андрей Лопатин и Никита Ремизов сыграли за команду «Новой школы», а Евгений Воронов – «Старой школы». Лопатин принял участие в конкурсе трехочковых, Ремизов – в конкурсе данков.
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