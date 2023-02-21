МБА представила репортаж об участии в Матче звезд ВТБ

МБА представила видеорепортаж об участии представителей клуба в всех звезд лиги , который состоялся 19 февраля в Москве.

, и Никита Ремизов сыграли за команду «Новой школы», а – «Старой школы». Лопатин принял участие в конкурсе трехочковых, Ремизов – в конкурсе данков.

«У каждого ролика в среднем по 50 млн просмотров»: Basi Pro был тренером-звездой в Китае, а сейчас развивает игроков МБА