МБА представила репортаж об участии в Матче звезд ВТБ

Теги Евгений Воронов видео Матч всех звезд НБА Единая лига ВТБ МБА Андрей Лопатин Даниил Касаткин Никита Ремизов Баскетбол

МБА представила видеорепортаж об участии представителей клуба в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, который состоялся 19 февраля в Москве.

Даниил Касаткин, Андрей Лопатин и Никита Ремизов сыграли за команду «Новой школы», а Евгений Воронов – «Старой школы». Лопатин принял участие в конкурсе трехочковых, Ремизов – в конкурсе данков.

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