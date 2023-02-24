Деандре Эйтон – об атмосфере в «Санз» после обмена Дюрэнта: «Меньше улыбок, больше серьезности»
Центовой «Финикса» Деандре Эйтон рассказал о том, как изменилась атмосфера в клубе после приобретения суперзвезды НБА Кевина Дюрэнта.
«Общий настрой, уровень желания, все это немного повысилось. Атмосфера в нашем тренировочном зале, я не хочу сказать, что она стала напряженной, но в том, как ведутся дела, появилось больше сосредоточенности.
Больше никаких игр. Меньше улыбок, больше серьезности», – заявил Эйтон.
Но на личности я не переходил.
Думал о том- Финикс или Индиана. Как и что...
Он Дюранта ни разу не видел в команде.
А команда вышла на уровень финала НБА, именно благодаря Полу. Это очевидно.
С Кайри в Далласе Дончич наоборот повеселел
Дюрант это тоже даст. Но для меня он игрок, который везде в лучшей команде.