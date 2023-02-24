Деандре Эйтон – об атмосфере в «Санз» после обмена Дюрэнта: «Меньше улыбок, больше серьезности»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Деандре Эйтон Баскетбол

Центовой «Финикса» Деандре Эйтон рассказал о том, как изменилась атмосфера в клубе после приобретения суперзвезды НБА Кевина Дюрэнта.

«Общий настрой, уровень желания, все это немного повысилось. Атмосфера в нашем тренировочном зале, я не хочу сказать, что она стала напряженной, но в том, как ведутся дела, появилось больше сосредоточенности.

Больше никаких игр. Меньше улыбок, больше серьезности», – заявил Эйтон.

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6 комментариев

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Cubs-V
Ответ ST-L
а причем тут уровень финала нба? разве Эйтон говорит что с приходом Дюранта команда стала уровня финала НБА? ох уж эти "эксперты"
Мы видать о разных вещах думаем.
Но на личности я не переходил.
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ST-L
Ответ Cubs-V
Эйтон, еще летом сидел на квалифае Думал о том- Финикс или Индиана. Как и что... Он Дюранта ни разу не видел в команде. А команда вышла на уровень финала НБА, именно благодаря Полу. Это очевидно.
а причем тут уровень финала нба? разве Эйтон говорит что с приходом Дюранта команда стала уровня финала НБА? ох уж эти "эксперты"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cubs-V
Ответ ST-L
вам конечно лучше знать как изменилась атмосфера, чем Эйтону изнутри
Эйтон, еще летом сидел на квалифае
Думал о том- Финикс или Индиана. Как и что...
Он Дюранта ни разу не видел в команде.
А команда вышла на уровень финала НБА, именно благодаря Полу. Это очевидно.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kiper88
Дюрант для грустных
С Кайри в Далласе Дончич наоборот повеселел
0
0
0
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ST-L
Ответ Cubs-V
Она появилась, когда Пол пришел. Букер конечно тащил и в Бабле. Но Крис вывел команду на качественный уровень. Не смотря на возраст, он один из лучших, кто делает команду сильнее. Дюрант это тоже даст. Но для меня он игрок, который везде в лучшей команде.
вам конечно лучше знать как изменилась атмосфера, чем Эйтону изнутри
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cubs-V
Она появилась, когда Пол пришел. Букер конечно тащил и в Бабле. Но Крис вывел команду на качественный уровень. Не смотря на возраст, он один из лучших, кто делает команду сильнее.
Дюрант это тоже даст. Но для меня он игрок, который везде в лучшей команде.
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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