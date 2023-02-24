Центовой « » рассказал о том, как изменилась атмосфера в клубе после приобретения суперзвезды НБА Кевина Дюрэнта.

«Общий настрой, уровень желания, все это немного повысилось. Атмосфера в нашем тренировочном зале, я не хочу сказать, что она стала напряженной, но в том, как ведутся дела, появилось больше сосредоточенности.

Больше никаких игр. Меньше улыбок, больше серьезности», – заявил Эйтон.

«Финикс» – чемпион? Что означает обмен Кевина Дюрэнта