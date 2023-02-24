Энтони Дэвис: «В последних двух матчах «Лейкерс» смотрелись отлично»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис остался доволен тем, как команда выступает после изменений в составе.

В четверг «озерники» переиграли «Голден Стэйт» со счетом 124:111, Дэвис набрал 12 очков и 12 подборов.

«Мы продолжаем сыгрываться на ходу. В последних двух матчах мы отлично смотрелись, если брать игру в целом.

У «Лейкерс» теперь полноценная команда со всеми необходимыми составляющими, у нас есть шанс набрать ход и улучшить свое положение», – заявил Дэвис.

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5 комментариев

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Timur Shafigullin
Ответ alexis2020
да вы с джеймсом и уэстбруком и в том сезоне это твердили с осени до весны. итог сезона все помнят. лейкерс нужна кардинальная перестройка
так в дедлайн и была перестройка, пришли качественные ролевики подходящие под стиль команды
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Алексааандр
Ответ RAMIK
Игроки бегают и не надеются только на них. Это бросается в глаза. Единственное будет проблемой если Рассел вылетит.
это не настолько ключевой игрок, есть кому заменить его
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RAMIK
Ответ Antosha-grisha
Дэвис и Леброн - по 26 минут сегодня сыграли и ЛАЛ выиграли на изи . Когда такое последний раз было ? В 2020?
Игроки бегают и не надеются только на них. Это бросается в глаза. Единственное будет проблемой если Рассел вылетит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Antosha-grisha
Дэвис и Леброн - по 26 минут сегодня сыграли и ЛАЛ выиграли на изи . Когда такое последний раз было ? В 2020?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexis2020
да вы с джеймсом и уэстбруком и в том сезоне это твердили с осени до весны. итог сезона все помнят. лейкерс нужна кардинальная перестройка
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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