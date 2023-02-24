Форвард « » остался доволен тем, как команда выступает после изменений в составе.

В четверг «озерники» переиграли « » со счетом 124:111, Дэвис набрал 12 очков и 12 подборов.

«Мы продолжаем сыгрываться на ходу. В последних двух матчах мы отлично смотрелись, если брать игру в целом.

У «Лейкерс» теперь полноценная команда со всеми необходимыми составляющими, у нас есть шанс набрать ход и улучшить свое положение», – заявил Дэвис.

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