Илья Платонов: «Игроки ФМП действовали агрессивно, а мы оказались к этому не готовы»
Форвард сборной России Илья Платонов поделился впечатлениями от товарищеского матча против сербского ФМП (85:75) и оценил поездку в Белград.
– Соперник сегодня у нас был очень серьезный. По-моему, ФМП занимает 5-е место в Адриатической лиге. Это очень агрессивная команда, и нам было непросто.
- Что не получилось у сборной России?
– Многое. Все-таки первый раз играем вместе друг с другом. Самое главное – слишком большое количество потерь. И за это надо отдать должное соперникам. Они действовали агрессивно, а мы оказались к этому не готовы. Убери хотя бы 5 из этих 22 потерь – разница в счете была бы больше.
- Вы набрали 17 очков, став самым результативным в составе нашей команды.
– Я лишь воспользовался теми шансами, которые мне создавали партнеры. Бросал и попадал в кольцо, ничего необычного не сделал.
- В целом как можете оценить эту поездку в Белград?
– Организация была на высшем уровне. РФБ – молодцы! Все было отлично – перелет, отель, питание, проживание. В самолете у всех больших ребят было достаточно места для ног. Мне очень понравилось. Вообще очень приятно переключаться по ходу клубного сезона, пообщаться с другими ребятами, создать внутрикомандную химию. С таким количеством игр в Единой лиге ВТБ было классно, что появилась возможность перезапуститься ментально.
- А отношения внутри сборной?
– В принципе, я был почти со всеми знаком. Ранее со многими пересекались в молодежных сборных. И, конечно, часто играли друг против друга. Не было никаких сомнений в плане химии и того, что у меня получится раскрыться в сборной. Все ребята классные, атмосфера отличная!
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