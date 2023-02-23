Илья Платонов: «Игроки ФМП действовали агрессивно, а мы оказались к этому не готовы»

Форвард сборной России Илья Платонов поделился впечатлениями от товарищеского матча против сербского ФМП (85:75) и оценил поездку в Белград.

– Соперник сегодня у нас был очень серьезный. По-моему, ФМП занимает 5-е место в Адриатической лиге. Это очень агрессивная команда, и нам было непросто.

- Что не получилось у сборной России?

– Многое. Все-таки первый раз играем вместе друг с другом. Самое главное – слишком большое количество потерь. И за это надо отдать должное соперникам. Они действовали агрессивно, а мы оказались к этому не готовы. Убери хотя бы 5 из этих 22 потерь – разница в счете была бы больше.

- Вы набрали 17 очков, став самым результативным в составе нашей команды.

– Я лишь воспользовался теми шансами, которые мне создавали партнеры. Бросал и попадал в кольцо, ничего необычного не сделал.

- В целом как можете оценить эту поездку в Белград?

– Организация была на высшем уровне. РФБ – молодцы! Все было отлично – перелет, отель, питание, проживание. В самолете у всех больших ребят было достаточно места для ног. Мне очень понравилось. Вообще очень приятно переключаться по ходу клубного сезона, пообщаться с другими ребятами, создать внутрикомандную химию. С таким количеством игр в Единой лиге ВТБ было классно, что появилась возможность перезапуститься ментально.

- А отношения внутри сборной?

– В принципе, я был почти со всеми знаком. Ранее со многими пересекались в молодежных сборных. И, конечно, часто играли друг против друга. Не было никаких сомнений в плане химии и того, что у меня получится раскрыться в сборной. Все ребята классные, атмосфера отличная!

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