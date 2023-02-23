Зоран Лукич: «Агрессивная защита может оказаться для нас большой проблемой»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич прокомментировал товарищеский матч против сербского ФМП (85:75).

- Сегодняшний матч сильно отличался от первого.

– Это нормально. Другой соперник, который играл очень агрессивно в защите – на мяче, на первом пасе. В команде хорошая коммуникация. Для меня было очень интересно, но более 20 потерь – это, конечно, перебор. Мы оказались не готовы к такой игре. И увидели, что такая защита может оказаться для нас большой проблемой.

- Вы не стали менять стартовую пятерку по сравнению с первым матчем. Почему?

– Это неважно. Зато я опять постарался распределить игровое время между всеми игроками. Жалко только, что Лопатин не сыграл – получил незначительную травму.

- У сборной России сегодня было очень много фолов. В чем причина?

– Есть разные моменты. Иногда неплохо заканчивать так игру – маленькой пятеркой. Мы посмотрели, что надо делать в такой момент, как правильно читать ситуацию, решать возникшие проблемы.

- Результат вновь не имел принципиального значения?

– Счет точно не важен. Мне куда были важнее детали. Оценить, как игроки среагировали на агрессивную защиту. Это основа современного баскетбола. И я увидел, на кого и в какой степени можно рассчитывать в будущем.

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